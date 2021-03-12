«Локомотив» на матче с «Сочи» накормит фанатов блинами

а бомжей накормят отбросами.
«Локомотив» сообщил, что ждет болельщиков, которые придут на матч 22-го тура РПЛ против «Сочи». По случаю Масленицы будут блины.
«Широкая Масленица и «Локомотив» – «Сочи» на «РЖД Арене»! Народный праздник и большой футбол! Воскресенье!
Для всех болельщиков горячий чай, кружевные блины и жаркая игра на зелeном поле. Начало матча 14 марта в 19:00», – написала пресс-служба москвичей.
- «Сочи» занимает 4-е место.
- «Локомотив» идет 6-м.
- В 1-м круге «Локомотив» проиграл в Сочи со счетом 1:2.
Широкая Масленица и «Локомотив» — «Сочи» на «РЖД Арене»! Народный праздник и большой футбол! Воскресенье!Для всех болельщиков горячий чай, кружевные блины и жаркая игра на зелeном поле. Начало матча 14 марта в 19.00. Билеты на https://t.co/hL8mbzik7X pic.twitter.com/iiJBBGhX9x— «Локомотив» (@fclokomotiv) March 12, 2021