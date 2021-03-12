«Локомотив» на матче с «Сочи» накормит фанатов блинами

«Локомотив» сообщил, что ждет болельщиков, которые придут на матч 22-го тура РПЛ против «Сочи». По случаю Масленицы будут блины.

«Широкая Масленица и «Локомотив» – «Сочи» на «РЖД Арене»! Народный праздник и большой футбол! Воскресенье!⁣

Для всех болельщиков горячий чай, кружевные блины и жаркая игра на зелeном поле. Начало матча 14 марта в 19:00», – написала пресс-служба москвичей.

«Сочи» занимает 4-е место.

«Локомотив» идет 6-м.

В 1-м круге «Локомотив» проиграл в Сочи со счетом 1:2.