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    «Локомотив» на матче с «Сочи» накормит фанатов блинами

    «Локомотив» сообщил, что ждет болельщиков, которые придут на матч 22-го тура РПЛ против «Сочи». По случаю Масленицы будут блины.

    «Широкая Масленица и «Локомотив» – «Сочи» на «РЖД Арене»! Народный праздник и большой футбол! Воскресенье!⁣

    Для всех болельщиков горячий чай, кружевные блины и жаркая игра на зелeном поле. Начало матча 14 марта в 19:00», – написала пресс-служба москвичей.

    • «Сочи» занимает 4-е место.
    • «Локомотив» идет 6-м.
    • В 1-м круге «Локомотив» проиграл в Сочи со счетом 1:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: -1456

      Аденн 3 минуты назад

      а бомжей накормят отбросами.

      0
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      Рейтинг: +14447

      alarm 8 минут назад

      а хряков желудями!

      3
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      ...
      Рейтинг: +11118

      Persona_non_Grata > alarm 12 секунд назад

      А вас объедками из ближайшей рыгаловки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8010

      Puddle 11 минут назад

      А хряки- брюквой!

      3
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      Рейтинг: +193

      PahaSpartak 11 минут назад


      К чёрту карантин

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