«Локомотив» на матче с «Сочи» накормит фанатов блинами

«Локомотив» сообщил, что ждет болельщиков, которые придут на матч 22-го тура РПЛ против «Сочи». По случаю Масленицы будут блины.
«Широкая Масленица и «Локомотив» – «Сочи» на «РЖД Арене»! Народный праздник и большой футбол! Воскресенье!
Для всех болельщиков горячий чай, кружевные блины и жаркая игра на зелeном поле. Начало матча 14 марта в 19:00», – написала пресс-служба москвичей.
- «Сочи» занимает 4-е место.
- «Локомотив» идет 6-м.
- В 1-м круге «Локомотив» проиграл в Сочи со счетом 1:2.
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Источник: твиттер «Локомотива»