Защитник «Ромы» Манчини может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Ромы» Джанлука Манчини привлек внимание двух английских топ-клубов.
По информации Calciomercato, 24-летний итальянец интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. Однако приоритет римлян – сохранить игрока.
- В текущем сезоне Манчини провел за «Рому» 27 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 25 миллионов евро.
Источник: Calciomercato