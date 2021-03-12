Защитник «Ромы» Манчини может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Ромы» Джанлука Манчини привлек внимание двух английских топ-клубов.

По информации Calciomercato, 24-летний итальянец интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро. Однако приоритет римлян – сохранить игрока.