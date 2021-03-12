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    Шварц – об отмене желтой Фомина: «Были удивлены этой хорошей новостью»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал отмену желтой карточки полузащитника Даниила Фомина перед матчем 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Мы были удивлены этой хорошей новостью. Мы не наигрывали Фомина в нашу схему, но теперь можем на него рассчитывать. То, что карточка Жиго осталась в силе, я комментировать не буду, это не в моей компетенции», – цитирует Шварца Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7885

      NewLife 14 минут назад

      На будущее запомни: любая просьба в фотошопнутый рфс, если она против Спартака 100% будет удовлетворена.

      0
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      Рейтинг: +1869

      Евгений Агеев 17 минут назад

      Ну хоть кто то доволен) То что он удивился - самый лучший показатель ситуации.))

      2
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