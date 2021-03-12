Шварц – об отмене желтой Фомина: «Были удивлены этой хорошей новостью»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал отмену желтой карточки полузащитника Даниила Фомина перед матчем 22-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Мы были удивлены этой хорошей новостью. Мы не наигрывали Фомина в нашу схему, но теперь можем на него рассчитывать. То, что карточка Жиго осталась в силе, я комментировать не буду, это не в моей компетенции», – цитирует Шварца Sport24.
- «Динамо» примет «Спартак» в субботу, 13 марта.
- «Спартак» занимает третье место в чемпионате. «Динамо» идет пятым.
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Источник: Sport24