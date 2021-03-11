Гендиректор «Рубина» – об интересе «Ювентуса» и «Милана» к Хвиче: «Официальных предложений не поступало»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на новость об интересе к полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии со стороны «Ювентуса» и «Милана».

«Сейчас трудно что-либо говорить об интересе «Ювентуса» и «Милана». Официальных предложений по Хвиче Кварацхелии в «Рубин» не поступало. Не вижу смысла обсуждать информацию итальянских СМИ», – сказал Сайманов.