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    Гендиректор «Рубина» – об интересе «Ювентуса» и «Милана» к Хвиче: «Официальных предложений не поступало»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на новость об интересе к полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии со стороны «Ювентуса» и «Милана».

    «Сейчас трудно что-либо говорить об интересе «Ювентуса» и «Милана». Официальных предложений по Хвиче Кварацхелии в «Рубин» не поступало. Не вижу смысла обсуждать информацию итальянских СМИ», – сказал Сайманов.

    • По информации «СЭ», «Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне грузинский хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8693

      Hektor 84 28 минут назад

      Выдумки купленных журналюшек. С целью выбить побольше бабла с зенита или московских клубов.

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      Рейтинг: +4814

      dinar7777dinar > Hektor 84 5 минут назад

      почему нет? ты в курсе что его на стадион баварии салихамиджич возил?

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      Рейтинг: +4814

      dinar7777dinar > Hektor 84 4 минуты назад

      если он перейдет в зенит считай карьере п и здаа !

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