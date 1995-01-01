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    Евсеев: «Главное, чтобы из Пиняева получился достойный игрок для сборной, а не наш «новый Месси»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о 16-летнем нападающем «Чертаново» Сергее Пиняеве.

    «Сейчас много говорят о Пиняеве, что он в «Манчестер Юнайтед» едет на стажировку, что за ним следят, что есть перспективы. Я не против. Только за. У каждого времени свои правила.

    Главное, чтобы в конечном итоге мы получили достойного игрока для сборной, а не каких-то там наших «новых Месси» по чьим-то громким оценкам.

    Дифирамбы в своe время пели многим, но не все игроки прогрессировали, многие терялись, не раскрыв свой талант», – цитирует Евсеева «Чемпионат».

    • Пиняев стал самым молодым игроком в истории ФНЛ.
    • 16-летний форвард неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
    • В 14 матчах текущего сезона ФНЛ он забил один гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +507

      Armani nn 34 минуты назад

      Ой че то давно про него ничего не слышно было, вчера только вспоминал когда смотрел ПСЖ-Барсу и думал почему ж у нас нет ни Мбаппе, ни Хохландов, ни Дестов.

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