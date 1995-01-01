Евсеев: «Главное, чтобы из Пиняева получился достойный игрок для сборной, а не наш «новый Месси»

Ой че то давно про него ничего не слышно было, вчера только вспоминал когда смотрел ПСЖ-Барсу и думал почему ж у нас нет ни Мбаппе, ни Хохландов, ни Дестов.
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о 16-летнем нападающем «Чертаново» Сергее Пиняеве.
«Сейчас много говорят о Пиняеве, что он в «Манчестер Юнайтед» едет на стажировку, что за ним следят, что есть перспективы. Я не против. Только за. У каждого времени свои правила.
Главное, чтобы в конечном итоге мы получили достойного игрока для сборной, а не каких-то там наших «новых Месси» по чьим-то громким оценкам.
Дифирамбы в своe время пели многим, но не все игроки прогрессировали, многие терялись, не раскрыв свой талант», – цитирует Евсеева «Чемпионат».
- Пиняев стал самым молодым игроком в истории ФНЛ.
- 16-летний форвард неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
- В 14 матчах текущего сезона ФНЛ он забил один гол.