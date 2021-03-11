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  • Евсеев: «Главное, чтобы из Пиняева получился достойный игрок для сборной, а не наш «новый Месси»

Евсеев: «Главное, чтобы из Пиняева получился достойный игрок для сборной, а не наш «новый Месси»

11 марта 2021, 16:30
2

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о 16-летнем нападающем «Чертаново» Сергее Пиняеве.

«Сейчас много говорят о Пиняеве, что он в «Манчестер Юнайтед» едет на стажировку, что за ним следят, что есть перспективы. Я не против. Только за. У каждого времени свои правила.

Главное, чтобы в конечном итоге мы получили достойного игрока для сборной, а не каких-то там наших «новых Месси» по чьим-то громким оценкам.

Дифирамбы в своe время пели многим, но не все игроки прогрессировали, многие терялись, не раскрыв свой талант», – цитирует Евсеева «Чемпионат».

  • Пиняев стал самым молодым игроком в истории ФНЛ.
  • 16-летний форвард неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
  • В 14 матчах текущего сезона ФНЛ он забил один гол.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Чертаново Россия Пиняев Сергей Евсеев Вадим
Комментарии (2)
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Armani nn
1615471135
Ой че то давно про него ничего не слышно было, вчера только вспоминал когда смотрел ПСЖ-Барсу и думал почему ж у нас нет ни Мбаппе, ни Хохландов, ни Дестов.
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Snek
1615475293
Стажировки закончились ничем... 14 матчей - 1 гол и это в ФНЛ, о чём тут говорить?
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