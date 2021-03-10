Mundo Deportivo: Роберто может уйти из «Барселоны». Его готовы продать за 60 миллионов

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто летом может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации Mundo Deportivo, будущее игрока, контракт с которым истекает летом 2022 года, будет зависеть от мнения главного тренера каталонцев Рональда Кумана и нового руководства клуба.
Ели Роберто окажется не нужен «Барселоне», каталонский клуб готов расстаться с ним за 60 миллионов евро. Сообщается, что «Барса» уже получала такое предложение год назад.
- В сезоне Примеры Роберто провел 8 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
- Роберто не играет из-за травмы больше месяца.
Источник: Mundo Deportivo