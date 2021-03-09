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    Mundo Deportivo: Роберто может уйти из «Барселоны». Его готовы продать за 60 миллионов

    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто летом может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации Mundo Deportivo, будущее игрока, контракт с которым истекает летом 2022 года, будет зависеть от мнения главного тренера каталонцев Рональда Кумана и нового руководства клуба.

    Ели Роберто окажется не нужен «Барселоне», каталонский клуб готов расстаться с ним за 60 миллионов евро. Сообщается, что «Барса» уже получала такое предложение год назад.

    • В сезоне Примеры Роберто провел 8 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • Роберто не играет из-за травмы больше месяца.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8660

      Hektor 84 52 минуты назад

      Та кому он за 60 лямов нужен? Еще и с истекающим через год контрактом.

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      Рейтинг: +4813

      dinar7777dinar 1 час назад

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