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  • Вилков – о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности»

Вилков – о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности»

10 марта 2021, 11:40
5

Российский арбитр Михаил Вилков вспомнил об инциденте, который произошел в 2013 году в матче между «Тереком» и «Рубином».

  • В концовке встречи на весь стадион через микрофон в адрес Вилкова кто-то выкрикнул нелицеприятную фразу, назвав его «продажным судьей».
  • Предполагается, что это был Рамзан Кадыров.

Тот самый матч, когда Рамзан Кадыров кричал в микрофон, обслуживали вы. Часто вспоминаете про «судью продажного»?

– Это все было уже давно.

– Тем не менее.

– Ну было и было, стало историей. Эта ситуация – неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех бывает что-то подобное. Никто гладко не проходил этот путь, просто у кого-то истории чуть погромче, у кого-то – потише.

– Но перед вами никто не извинялся за тот эпизод?

– Мы на эту тему уже общались. Я потом приезжал, мы много разговаривали. Там абсолютно нормальные люди. Это просто вопрос эмоциональности, плюс там оказался этот микрофон. Больше ситуация была раскручена, распиарена журналистами. Это все понесли как снежный ком.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Вилков Михаил
Комментарии (5)
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Hektor 84
1615370945
Как был продажным так им и остался
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NewLife
1615374390
Хорошо, что этим эмоциональным людям микрофон, а не автомат дали. Журналюга и Вилков скромно умалчивают, что полное определение его судейства звучало так: "судья продажная, козел ты".
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Вомбат
1615381748
Я помню, что в то время Тереку в домашних играх судьи помогали. Только ЦСКА там не убивали. У Зенита там что ни матч был, то либо левый пенальти, либо левое удаление, либо непоставленный Тереку пенальти (или два), либо все сразу. Спартак, кстати, засуживали меньше, но тоже душили. Наверное, тогда, когда произошел инцидент с Вилковым, он судил честно, вот хозяева и психанули. Сейчас кстати, ничего подобного нет и в помине. С некоторых пор Ахмат стали судить одинаково и дома и в гостях. Возможно власти в Грозном поняли, что давление на судей не лучший способ поднять репутацию команде.
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AZ
1615393890
Вилков очкует что то плохое про этих неандертальцев просто говорить... Все знают, что ничерта там не нормальные люди, а куча тупых обезьян
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Hektor 84
1615476201
Ссытся Вилков плюнуть в сторону Кадырова!
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