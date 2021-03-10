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    Вилков – о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности»

    Российский арбитр Михаил Вилков вспомнил об инциденте, который произошел в 2013 году в матче между «Тереком» и «Рубином».

    • В концовке встречи на весь стадион через микрофон в адрес Вилкова кто-то выкрикнул нелицеприятную фразу, назвав его «продажным судьей».
    • Предполагается, что это был Рамзан Кадыров.

    Тот самый матч, когда Рамзан Кадыров кричал в микрофон, обслуживали вы. Часто вспоминаете про «судью продажного»?

    – Это все было уже давно.

    – Тем не менее.

    – Ну было и было, стало историей. Эта ситуация – неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех бывает что-то подобное. Никто гладко не проходил этот путь, просто у кого-то истории чуть погромче, у кого-то – потише.

    – Но перед вами никто не извинялся за тот эпизод?

    – Мы на эту тему уже общались. Я потом приезжал, мы много разговаривали. Там абсолютно нормальные люди. Это просто вопрос эмоциональности, плюс там оказался этот микрофон. Больше ситуация была раскручена, распиарена журналистами. Это все понесли как снежный ком.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Hektor 84 33 минуты назад

      Как был продажным так им и остался

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