Вилков – о том, что Кадыров назвал его продажным судьей: «Вопрос эмоциональности»

Российский арбитр Михаил Вилков вспомнил об инциденте, который произошел в 2013 году в матче между «Тереком» и «Рубином».

В концовке встречи на весь стадион через микрофон в адрес Вилкова кто-то выкрикнул нелицеприятную фразу, назвав его «продажным судьей».

Предполагается, что это был Рамзан Кадыров.

Тот самый матч, когда Рамзан Кадыров кричал в микрофон, обслуживали вы. Часто вспоминаете про «судью продажного»?

– Это все было уже давно.

– Тем не менее.

– Ну было и было, стало историей. Эта ситуация – неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех бывает что-то подобное. Никто гладко не проходил этот путь, просто у кого-то истории чуть погромче, у кого-то – потише.

– Но перед вами никто не извинялся за тот эпизод?

– Мы на эту тему уже общались. Я потом приезжал, мы много разговаривали. Там абсолютно нормальные люди. Это просто вопрос эмоциональности, плюс там оказался этот микрофон. Больше ситуация была раскручена, распиарена журналистами. Это все понесли как снежный ком.