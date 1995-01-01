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    Лига чемпионов. «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в 1/4 финала

    Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и впервые за четыре года вышла в четвертьфинал турнира.

    Нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд оформил дубль. Норвежец стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд.

    Холанд забил 20 голов в 14 первых матчах Лиги чемпионов и побил рекорд нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, достигшего этой отметки за 24 игры.

    «Боруссия» установила клубный рекорд, забив в 34-м матче подряд.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Боруссия Д (Германия) – Севилья (Испания) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 35; 2:0 – Холанд (с пенальти), 54; 2:1 – Эн-Несери, 69; 2:2 – Эн-Несери, 90+6.

    Первый матч: 3:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4807

      dinar7777dinar 1 час назад

      при всем уважении к дортмунду ! Но пенька была левой .

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