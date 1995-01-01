Лига чемпионов. «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в 1/4 финала

при всем уважении к дортмунду ! Но пенька была левой .
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и впервые за четыре года вышла в четвертьфинал турнира.
Нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд оформил дубль. Норвежец стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд.
Холанд забил 20 голов в 14 первых матчах Лиги чемпионов и побил рекорд нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, достигшего этой отметки за 24 игры.
«Боруссия» установила клубный рекорд, забив в 34-м матче подряд.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Боруссия Д (Германия) – Севилья (Испания) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Холанд, 35; 2:0 – Холанд (с пенальти), 54; 2:1 – Эн-Несери, 69; 2:2 – Эн-Несери, 90+6.
Первый матч: 3:2