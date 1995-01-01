Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Гендиректор «Тамбова»: «Обязательства перед Рыжиковым будут выполнены. Не сегодня, так завтра»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о решении вратаря Сергея Рыжикова завершить карьеру.

    «Про завершение карьеры спросите у самого Рыжикова. На самом деле, от него поступило официальное заявление о приостановке деятельности трудового договора до выполнения определенных обязательств перед ним.

    Самого Рыжикова я пока не видела, не разговаривала с ним, но заявление есть. В любом случае, обязательства перед ним будут выполнены не сегодня, так завтра, когда-нибудь. Как же не будут? Будут. Конкретных сроков пока назвать не могу, к сожалению», – сказала Коновалова.

    • Рыжиков выступает за «Тамбов» с августа 2020 года.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета.

    Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru