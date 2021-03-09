Гендиректор «Тамбова»: «Обязательства перед Рыжиковым будут выполнены. Не сегодня, так завтра»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о решении вратаря Сергея Рыжикова завершить карьеру.

«Про завершение карьеры спросите у самого Рыжикова. На самом деле, от него поступило официальное заявление о приостановке деятельности трудового договора до выполнения определенных обязательств перед ним.

Самого Рыжикова я пока не видела, не разговаривала с ним, но заявление есть. В любом случае, обязательства перед ним будут выполнены не сегодня, так завтра, когда-нибудь. Как же не будут? Будут. Конкретных сроков пока назвать не могу, к сожалению», – сказала Коновалова.

Рыжиков выступает за «Тамбов» с августа 2020 года.

В текущем сезоне голкипер пропустил 35 голов в 21 матче.

Его контракт с клубом рассчитан до лета.

Агент Рыжикова: «Сергей не ушел из «Тамбова», а приостановил работу пока клуб не выполнит обязательства»