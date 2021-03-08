Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Карасeв очень захотел назначить пенальти». Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Рубином»

    Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Рубина» в компенсированное время матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    «Игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает.

    Если Карасeв решил, что это грубая игра, то где жeлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасeв очень захотел назначить пенальти!

    Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет», – цитирует Федотова «Чемпионат».

    • Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти.
    • Петербуржцы еще не выигрывали в официальных матчах в 2021 году.
    • «Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ.

    «Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Судья Федотов – о руке Кузяева

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:24
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7593

      Вомбат 35 минут назад

      Как же низко должны уважать себя и свою репутацию эти псевдожурналисты, чтобы второй раз за сутки поставить два высказывания столь одиозного персонажа, как Федотов, причем на одну и ту же тему! Позор команде Бомбардира, которая плохо знает русский языка и предпочитает таких вот "экспертов". Очевидно по принципу "он такой же, как мы".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7593

      Вомбат > Вомбат 33 минуты назад

      Я имел в виду "мы плохо знать великого русский языка, мы думать, что слово н.е.г.р в русском языке -- это что-то пренебрежительное".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Федотов ху...ню несёт.
      Болею за КБ, несколько раз пересмотрел, скорее ДА чем нет.
      Вопрос к защитнику, куда ты летишь и ногами машешь , поле уже закончилось ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      qawzsexdr 50 минут назад

      Вот только если ситуация была в противоположной штрафной, Федотов молчал в тряпочку и уверял что это это 100%пенальти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7829

      NewLife 54 минуты назад

      Согласен, пенальти левый, защитник играл в мяч. Против чесоточных такую пенку никогда бы не поставили. Карась не первый раз помогает бомжам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Forvard47 1 час назад

      мне тоже показалось что пенальти на тоненького, если бы не поставил можно было бы понять почему
      а вот пенка за руку кузяева 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -202

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Как же 6омжики работают с судьями

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4405

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Совесть Бздюбы направила мяч в руки Дюпина.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5898

      "supermax" > Дядя Серёжа 1 час назад

      не совесть это...карма

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      Vepras 2 часа назад

      У Зенита самый легкий финиш из лидеров, но хватит ли запаса очков ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Forvard47 > Vepras 1 час назад

      ну из легких это матчи с уфой, тамбовом и ротором, это 9 очей в лучшем случае, а вот ахмат, химки могут упереться что не говоря о цска, локо и краснодаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19361

      bset 2 часа назад

      Максимум, чего очень хотел Карасев, так это увидеть очередной позор Дзюбы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19600

      silver29 2 часа назад

      Карасю позвонили акулы из Газпрома в гарнитуру и предупредили, единственное он не учел, что пробивать подойдет рукоблуд и испортит все, давать второй пенальти времени уже не было, ну согласитесь 100 минут игры было, куда уж больше.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru