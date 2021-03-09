Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карасeв очень захотел назначить пенальти». Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Рубином»

«Карасeв очень захотел назначить пенальти». Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Рубином»

9 марта 2021, 09:24
15

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Рубина» в компенсированное время матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает.

Если Карасeв решил, что это грубая игра, то где жeлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасeв очень захотел назначить пенальти!

Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет», – цитирует Федотова «Чемпионат».

  • Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти.
  • Петербуржцы еще не выигрывали в официальных матчах в 2021 году.
  • «Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Судья Федотов – о руке Кузяева

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1615274681
Совесть Бздюбы направила мяч в руки Дюпина.
Ответить
Закат ЕдРа
1615277408
Как же 6омжики работают с судьями
Ответить
NewLife
1615278611
Согласен, пенальти левый, защитник играл в мяч. Против чесоточных такую пенку никогда бы не поставили. Карась не первый раз помогает бомжам.
Ответить
qawzsexdr
1615278866
Вот только если ситуация была в противоположной штрафной, Федотов молчал в тряпочку и уверял что это это 100%пенальти.
Ответить
Вомбат
1615279764
Как же низко должны уважать себя и свою репутацию эти псевдожурналисты, чтобы второй раз за сутки поставить два высказывания столь одиозного персонажа, как Федотов, причем на одну и ту же тему! Позор команде Бомбардира, которая плохо знает русский языка и предпочитает таких вот "экспертов". Очевидно по принципу "он такой же, как мы".
Ответить
Nevsky_RU
1615281910
Оба пенальти по делу. Балабол хайпует и мутит.
Ответить
алдан2014
1615282056
Вопрос,почему Карасёв не дал дзюбе перебить пенальти? Ох и получит он
Ответить
GammiD
1615287207
Федотов уже борщить начал. Тупой пенальти от Старфельда, но все таки чистый.
Ответить
Spirit_78
1615294121
Мне кажется, жестоко называть футболиста мячом. Даже если это футболист ненавистного для федотова Зенита.
Ответить
NewLife
1615316649
Интересно, а минусующая п.и.здобратия: хряк СМ, spartaksosun, Рыло свина, спамососки - это все внебрачные дети Карася от помойных шлюшек ? Админы, вам нравится, что у вас в непрошенных гостях эти придурки ?
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
1
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
1
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
8
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
2
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
16
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+