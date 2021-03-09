«Карасeв очень захотел назначить пенальти». Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Рубином»

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Рубина» в компенсированное время матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает.

Если Карасeв решил, что это грубая игра, то где жeлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасeв очень захотел назначить пенальти!

Пенальти в ворота «Зенита» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет», – цитирует Федотова «Чемпионат».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти.

не забил пенальти. Петербуржцы еще не выигрывали в официальных матчах в 2021 году.

«Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ.

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