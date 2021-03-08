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  • «Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Судья Федотов – о руке Кузяева

«Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Судья Федотов – о руке Кузяева

8 марта 2021, 18:25
24

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).

«После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошeл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.

У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасeву спорить и почему так долго сам Карасeв смотрел повтор? Видно, что Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение», – цитирует Федотова «Чемпионат».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Кузяев Далер Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (24)
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Алексей новый
1615217990
Я болел за Рубин, но это не пенальти. Первое касание мяча в ногу. Пенальти вообще нужно назначать когда есть предпосылка к голевому моменту в совокупности с однозначностью нарушения правил. А то судьба матчей решается второ- и третьестепенными не голевыми эпизодами - СЛИШКОМ МНОГО ПЕНАЛЕЙ НАЗНАЧАЮТ.
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almanev
1615218072
ВАРовцы пытались миллеру дозвониться, спросить сколько даст чтобы не поставили, но не дозвонились, поэтому так долго решали
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порт
1615218163
Дебил.
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Вомбат
1615219225
Высеры так называемого судьи Федотова не стоит комментировать, с ними давно всем все ясно.
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vla4839
1615219588
г-н Федотов! Такие пенальти назначать нельзя.Мяч от бедра отскочил в руку и ни при каких обстоятельствах(иных)не мог принести пользу Зениту и в чём -то ущемить Рубин.А говорить,что судья что-то искал.......это с Вашей стороны просто позорно!!!
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nik55
1615220885
если бы такой эпизод был в пользу бомжей все бы кричали что это 100 процентный пенальти
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portero
1615221033
Бредовые домыслы, назначил и всё... А тут чел мысли типо читает, возомнил себя х....
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derrik2000
1615222540
Если бы очень хотел найти повод - нашёл бы и пенальти не назначил. Ерунду говорит Федотов.
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zigbert
1615225559
Да кто его знает что он искал. Судьи на ВАР отдали эпизод на решение главного судьи.
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paracetamol
1615238159
Глупости не говори, Федот. Не знаешь что ляпнуть, так выдумывать начал!
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