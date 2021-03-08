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    «Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Судья Федотов – о руке Кузяева

    Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).

    «После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошeл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.

    У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасeву спорить и почему так долго сам Карасeв смотрел повтор? Видно, что Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение», – цитирует Федотова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1926

      Бриг 16 минут назад

      При чем тут "так как он отворачивался"? А если бы не отворачивался?

      0
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      Рейтинг: +4196

      sochi-2013 > Бриг 29 секунд назад

      Морду лица отворачивал, а рукой мяч отбивал.

      0
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      Рейтинг: +1926

      Бриг 22 минуты назад

      Федотов совсем сдурел - сам "ищет повод"...

      0
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      Рейтинг: +397

      tilham 43 минуты назад

      не удалось. спасибо ВАРу в этот раз

      0
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      Рейтинг: +14346

      derrik2000 47 минут назад

      Если бы очень хотел найти повод - нашёл бы и пенальти не назначил.
      Ерунду говорит Федотов.

      0
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      Рейтинг: +6419

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тоже не мог понять , ну что так долго рассматривать , всё на виду.

      0
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      Рейтинг: +45739

      portero 1 час назад

      Бредовые домыслы, назначил и всё...
      А тут чел мысли типо читает, возомнил себя х....

      2
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      Рейтинг: +5549

      nik55 1 час назад

      если бы такой эпизод был в пользу бомжей все бы кричали что это 100 процентный пенальти

      4
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      Рейтинг: +456

      vla4839 1 час назад

      г-н Федотов! Такие пенальти назначать нельзя.Мяч от бедра отскочил в руку и ни при каких обстоятельствах(иных)не мог принести пользу Зениту и в чём -то ущемить Рубин.А говорить,что судья что-то искал.......это с Вашей стороны просто позорно!!!

      0
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      Рейтинг: +456

      vla4839 > vla4839 1 час назад

      хотя по правилам УЕФА -это пенальти

      -1
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      Рейтинг: +5549

      nik55 > vla4839 1 час назад

      какая разница откуда отскочил мяч---рука отставлена в сторону

      2
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      Рейтинг: +209

      Снег 1 час назад

      Федотов - угомонись. Ты своё отсудил ни шатко, ни валко. Сейчас помолчи. Без тебя разберёмся. Игра рукой очевидна. Задохнись от злобы!

      3
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      Рейтинг: +7584

      Вомбат 1 час назад

      Высеры так называемого судьи Федотова не стоит комментировать, с ними давно всем все ясно.

      3
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