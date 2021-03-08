«Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Судья Федотов – о руке Кузяева

При чем тут "так как он отворачивался"? А если бы не отворачивался?
Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 41-й минуте матча с «Рубином» (1:2).
«После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошeл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.
У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасeву спорить и почему так долго сам Карасeв смотрел повтор? Видно, что Карасeв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение», – цитирует Федотова «Чемпионат».
Мяч отскочил в руку Кузяеву, арбитр указал на точку, а Деспот спокойно реализовалКак считаешь, а стоило назначать пенальти? https://t.co/M98dpslYtR pic.twitter.com/NyMCKUVwmh— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021