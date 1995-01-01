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    «Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ

    В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома выиграл у «Зенита» со счетом 2:1.

    В октябре в 12-м туре чемпионата казанцы также взяли верх над петербуржцами (2:1).

    «Рубин» победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ впервые с 2013 года.

    Восемь лет назад команда из Татарстана в гостях обыграла соперника со счетом 2:1, а дома – 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +880

      serglider 12 минут назад

      Что толку? На эмоциональном подъеме чемпионаты страны не выиграть! Необходимо уметь выигрывать "на классе", стабильно набирая очки со слабыми соперниками и выгрызать очки с прямыми конкурентами... Тем более, что кадровые проблемы никуда у Рубина не делись и рано или поздно дадут о себе знать.

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      Рейтинг: +17602

      slavutiq70 33 минуты назад

      Слуцкий тренер!!!!вот и всё,,,,

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      Рейтинг: +5472

      житель СПб 50 минут назад

      Что тут скажешь... Это победа Слуцкого над Семаком.

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