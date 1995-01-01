«Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ

Что толку? На эмоциональном подъеме чемпионаты страны не выиграть! Необходимо уметь выигрывать "на классе", стабильно набирая очки со слабыми соперниками и выгрызать очки с прямыми конкурентами... Тем более, что кадровые проблемы никуда у Рубина не делись и рано или поздно дадут о себе знать.
В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома выиграл у «Зенита» со счетом 2:1.
В октябре в 12-м туре чемпионата казанцы также взяли верх над петербуржцами (2:1).
«Рубин» победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ впервые с 2013 года.
Восемь лет назад команда из Татарстана в гостях обыграла соперника со счетом 2:1, а дома – 1:0.