«Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ

В матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома выиграл у «Зенита» со счетом 2:1.

В октябре в 12-м туре чемпионата казанцы также взяли верх над петербуржцами (2:1).

«Рубин» победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ впервые с 2013 года.

Восемь лет назад команда из Татарстана в гостях обыграла соперника со счетом 2:1, а дома – 1:0.