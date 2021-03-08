«Повезло, что так попал». Смолов – о первом голе с конца сентября

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал гол в ворота тульского «Арсенала» в матче 21-го тура РПЛ.
«У меня была самая продолжительная травма в моей карьере, ровно четыре месяца. Рад, что команда взяла три очка, в Туле играть непросто, последние годы мы здесь уступали постоянно, поэтому был принципиальный матч, даже несмотря на качество поля — победили заслуженно.
Повезло, что так попал. Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта!», – приводит слова Смолова «Матч ТВ».
- «Локомотив» победил «Арсенал» со счетом 3:0.
- Смолов отличился спустя две минуты после выхода на замену. Он не забивал с конца сентября.
- В ноябре 32-летний форвард получил травму.
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Источник: «Матч ТВ»