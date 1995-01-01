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    «Замечательный день». Чепчугов по приглашению ЦСКА посетил игру с «Ахматом»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов побывал на матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Его пригласило руководство.

    «На игру попал благодаря руководству: Сергей Павлович Аксeнов и Роман Юрьевич Бабаев совместным решением пригласили меня на матч с «Ахматом». Я, конечно же, с удовольствием откликнулся. Посмотрел шикарный футбол, а ЦСКА одержал уверенную победу. Если раньше я наблюдал за игрой с лавочки, то сегодня приятно удивился: с трибуны совсем другой вид и ракурс. Мне всe понравилось. В своeм сердце я разделяю эту победу вместе с ЦСКА. Сегодня был замечательный день», – сказал Чепчугов.

    • У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
    • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +977

      Dr.Metal 2 часа назад

      Как бы не сложилась жизнь, считаю очень глупо выкладывать все в сеть. Сложилось - значит заслужил. Подвела жена - значит недостойна тебя. Живи дальше и радуйся

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      Рейтинг: +977

      Dr.Metal 3 часа назад

      Противно читать если честно

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      Рейтинг: +16039

      vladimir-7 4 часа назад

      Бомбардиру не стоило бы постоянно напоминать о попытке суицида, даже
      если так хочется обгадить игрока.

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