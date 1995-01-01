«Замечательный день». Чепчугов по приглашению ЦСКА посетил игру с «Ахматом»

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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов побывал на матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Его пригласило руководство.
«На игру попал благодаря руководству: Сергей Павлович Аксeнов и Роман Юрьевич Бабаев совместным решением пригласили меня на матч с «Ахматом». Я, конечно же, с удовольствием откликнулся. Посмотрел шикарный футбол, а ЦСКА одержал уверенную победу. Если раньше я наблюдал за игрой с лавочки, то сегодня приятно удивился: с трибуны совсем другой вид и ракурс. Мне всe понравилось. В своeм сердце я разделяю эту победу вместе с ЦСКА. Сегодня был замечательный день», – сказал Чепчугов.
- У Сергея Чепчугова была попытка суицида.
- Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
- Он завершил карьеру в 2018 году.