«Замечательный день». Чепчугов по приглашению ЦСКА посетил игру с «Ахматом»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов побывал на матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Его пригласило руководство.

«На игру попал благодаря руководству: Сергей Павлович Аксeнов и Роман Юрьевич Бабаев совместным решением пригласили меня на матч с «Ахматом». Я, конечно же, с удовольствием откликнулся. Посмотрел шикарный футбол, а ЦСКА одержал уверенную победу. Если раньше я наблюдал за игрой с лавочки, то сегодня приятно удивился: с трибуны совсем другой вид и ракурс. Мне всe понравилось. В своeм сердце я разделяю эту победу вместе с ЦСКА. Сегодня был замечательный день», – сказал Чепчугов.