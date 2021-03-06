Романцева выпишут из больницы не ранее 9 марта

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, когда его могут отпустить из больницы домой.

«Прошел много разных процедур, обследований, но все результаты будут готовы только девятого числа, во вторник.

Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал уже все, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать», – сообщил 67-летний специалист.

Романцева в начале недели госпитализировали с инфарктом.

Ему сделали операцию на сердце.

Романцев – об операции на сердце: «Врачи сказали, что счет шел на часы»