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    Романцева выпишут из больницы не ранее 9 марта

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, когда его могут отпустить из больницы домой.

    «Прошел много разных процедур, обследований, но все результаты будут готовы только девятого числа, во вторник.

    Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал уже все, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать», – сообщил 67-летний специалист.

    Романцев – об операции на сердце: «Врачи сказали, что счет шел на часы»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1544

      kvm 3 часа назад

      Иванычу - здоровья!

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