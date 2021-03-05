Слуцкий: «В фанатской среде была распространена шутка, что Газзаев псина и любит лизать яйца хозяину»

Российский комик Илья Соболев в рамках ютуб-шоу «Comment Out» (канал «Чикен Карри») пообщался с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Речь зашла про бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева.

– Я за цинизм. Люблю жесткие шуточки. Считаю, шутить можно на все темы очень жестко, – сказал Слуцкий.

– Мы хотели пригласить вас на шоу «Прожарка», – сказал Соболев.

– Я видел выпуски «Прожарки», вообще без проблем.

– Ну круто. Мы уже начали накидывать примерные шутки.

– Мне вообще пофигу на уровень жесткости шуток. Что угодно можете говорить, – заверил Слуцкий.

– Зачитаю одну. «Что общего у вас и у псины? Вы любите лизать яйца своему хозяину».

– Это была шутка про [следующее слово было вырезано, но из последующего диалога становится ясно, что Слуцкий назвал] Валерия Газзаева. Очень была распространенной в болельщицкой среде. У Газзаева в среде фанатов кличка Пес.