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  • Слуцкий: «В фанатской среде была распространена шутка, что Газзаев псина и любит лизать яйца хозяину»

Слуцкий: «В фанатской среде была распространена шутка, что Газзаев псина и любит лизать яйца хозяину»

5 марта 2021, 22:55
17

Российский комик Илья Соболев в рамках ютуб-шоу «Comment Out» (канал «Чикен Карри») пообщался с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Речь зашла про бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева.

– Я за цинизм. Люблю жесткие шуточки. Считаю, шутить можно на все темы очень жестко, – сказал Слуцкий.

– Мы хотели пригласить вас на шоу «Прожарка», – сказал Соболев.

– Я видел выпуски «Прожарки», вообще без проблем.

– Ну круто. Мы уже начали накидывать примерные шутки.

– Мне вообще пофигу на уровень жесткости шуток. Что угодно можете говорить, – заверил Слуцкий.

– Зачитаю одну. «Что общего у вас и у псины? Вы любите лизать яйца своему хозяину».

– Это была шутка про [следующее слово было вырезано, но из последующего диалога становится ясно, что Слуцкий назвал] Валерия Газзаева. Очень была распространенной в болельщицкой среде. У Газзаева в среде фанатов кличка Пес.

  • Газзаев сейчас депутат Государственной думы РФ.
  • Тренер брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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vladik12
1614975383
Воу, воу.
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Retiremen_VMF
1614976967
Идиот!
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maygli
1614978410
По моему у Слуцкого крыша едет.
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paracetamol
1614979919
Ты, зыдяра, выиграй хоть 10% того, что Газзаев, а потом вякай!
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kliker
1614981058
В фанатской среде давно всем известно, что Слуцкий и его команда - ГОВНО. На этом они, Слуцкий и его команда, стояли и стоять будут.
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Hektor 84
1614981282
Слуцкий не тебя там санитары потеряли?
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Из Твери Леха
1615012990
Язык у него подвешен, искренен, даже где-то интеллектуал. Только вот как тренер он...Ну короче он себя сам охарактеризовал на евро-16.
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Алехсбургер.
1615016172
Лёня..это уже перебор.
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пряник929
1615031807
Леня, это перебор....займись футболом, настоящим...желтухи и сплетен и так хватает...
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Кронштадт65
1615036642
вот это зря. хотя мне газаев и не нравится
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