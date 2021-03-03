Бохинен: «С удовольствием бы пошел на фанатскую трибуну ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен готов поддерживать клуб на трибуне с фанатами. Ранее так поступал защитник Хердур Магнуссон.

– Что знаете о «Спартаке», который является главным соперником ЦСКА?

– Мне сообщили об этом, когда я подписывал контракт. Многих наших игроков спрашивал, они сказали, что это сумасшедший матч, все горят желанием играть в нем. Я сам жду не дождусь, чтобы сыграть в дерби, оказаться внутри этой атмосферы.

– Магнуссон ходил на трибуну к фанатам. Вы согласились бы пойти, если позовут?

– Если такое будет возможным, то да. С удовольствием бы пошел, выучил несколько песен и поддерживал бы команду. Только надо соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.

Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.

Бохинен: «Интерес из АПЛ был реальным, но я выбрал ЦСКА и очень этому рад»