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    Бохинен: «С удовольствием бы пошел на фанатскую трибуну ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен готов поддерживать клуб на трибуне с фанатами. Ранее так поступал защитник Хердур Магнуссон.

    – Что знаете о «Спартаке», который является главным соперником ЦСКА?

    – Мне сообщили об этом, когда я подписывал контракт. Многих наших игроков спрашивал, они сказали, что это сумасшедший матч, все горят желанием играть в нем. Я сам жду не дождусь, чтобы сыграть в дерби, оказаться внутри этой атмосферы.

    – Магнуссон ходил на трибуну к фанатам. Вы согласились бы пойти, если позовут?

    – Если такое будет возможным, то да. С удовольствием бы пошел, выучил несколько песен и поддерживал бы команду. Только надо соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

    • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.03.2021 19:54
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