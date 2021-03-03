Бохинен: «Интерес из АПЛ был реальным, но я выбрал ЦСКА и очень этому рад»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подтвердил, что в 2020-м году им интересовались английские клубы.
— В прошлом году писали, что тобой интересовался «Брайтон», «Шеффилд» и «Лидс». Насколько это близко к правде?
— Не буду говорить о том, как близко это было. Но интерес был реальным. Но больше не стоит ничего говорить на эту тему. Я в ЦСКА и очень этому рад.
— Ты рассказывал, что перед переходом в ЦСКА общался с Гончаренко. Что обсуждал с ним?
— Разговаривали о том, как он планирует меня использовать на поле, в какой футбол играет команда, по какой схеме. Эта беседа помогла мне укрепить положительные ощущения, когда возник интерес от ЦСКА.
Поговорили о том, в каких областях предстоит прогрессировать. Для меня, как для игрока, очень важно знать, что тренер понимает мои сильные качества и видит слабые стороны.
- Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
- Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.