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    Бохинен: «Интерес из АПЛ был реальным, но я выбрал ЦСКА и очень этому рад»

    Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подтвердил, что в 2020-м году им интересовались английские клубы.

    — В прошлом году писали, что тобой интересовался «Брайтон», «Шеффилд» и «Лидс». Насколько это близко к правде?

    — Не буду говорить о том, как близко это было. Но интерес был реальным. Но больше не стоит ничего говорить на эту тему. Я в ЦСКА и очень этому рад.

    — Ты рассказывал, что перед переходом в ЦСКА общался с Гончаренко. Что обсуждал с ним?

    — Разговаривали о том, как он планирует меня использовать на поле, в какой футбол играет команда, по какой схеме. Эта беседа помогла мне укрепить положительные ощущения, когда возник интерес от ЦСКА.

    Поговорили о том, в каких областях предстоит прогрессировать. Для меня, как для игрока, очень важно знать, что тренер понимает мои сильные качества и видит слабые стороны.

    • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5862

      серега кашин 5 часов назад

      они сотнями игроков просматривают и не надо говорить что интерес реальный

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