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    Бохинен: «Встретить Акинфеева – мечта любого мальчишки. Он генерал»

    Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о знакомстве с новыми одноклубниками.

    — Прозвище ЦСКА — «армейцы». Кого можешь назвать генералом?

    — Конечно, Игоря Акинфеева — он главный. Но в ЦСКА в принципе отличный подбор игроков, я рад возможности пообщаться с ними. Первым я познакомился с Сигурдссоном, а с Эджуке я уже немного был знаком, мы вместе выступали в чемпионате Норвегии.

    — Ты говорил, что играл за Акинфеева в футбольном симуляторе. Каково было встретить его в реальной жизни?

    — Это мечта любого мальчишки. Я играл в FIFA вместе со своими братьями, кстати, у них в команде был еще Саломон Рондон. Я очень рад знакомству с Игорем, он пожелал мне успехов — очень приятный парень, его все любят.

    — До перехода ты знал Акинфеева, Эджуке, Фернандеса. Кого-то из легенд ЦСКА сможешь назвать?

    — Знаю двух защитников — Березуцких. Они были отличными игроками. Но мне все-таки предстоит получше изучить историю клуба. Но я знаю, что за последнее время ЦСКА выиграл много трофеев. И моя главная задача — поучаствовать в современной истории клуба, вписать туда свое имя.

    • Норвежец перешел в ЦСКА из «Стабека» за 1,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Бохинен будет выступать за московский клуб под 88-м номером.

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    Источник: Sport24

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