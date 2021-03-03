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  • Кержаков: «В последней игре «Алании» на сборах на судью тоже набежала толпа. Это не красит футбол»

Кержаков: «В последней игре «Алании» на сборах на судью тоже набежала толпа. Это не красит футбол»

3 марта 2021, 14:58
2

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался о потасовке после матча 27-го тура ФНЛ с «Аланией» (3:2).

— Когда после финального свистка Хосонов набросился на нашего игрока, я выбежал на поле, чтобы успокоить ребят. Надо было увести их в раздевалку, чтобы они не поддавались провокациям. Это было для меня главным. Что происходило дальше, я не видел.

— Ожидали от владикавказцев такого выплеска эмоции? На 41-й минуте было еще удаление за вторую желтую капитана «Алании» Азамата Засеева, который толкнул двумя руками Кирилла Косарева.

— Мы смотрели их матчи на сборах. В последней игре было примерно такое же. Она останавливалась минут на восемь – было удаление, футболист не хотел уходить, с судьей разбирались…

Там тоже набежала толпа. Конечно, мы не предполагали, что произойдет в официальном матче, но ко всему надо быть готовым.

— Спартаку Гогниеву грозят жесткие санкции. Пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов заявил: ему не хотелось бы, чтобы главного тренера «Алании» отстраняли от футбола. Ваше мнение?

— Пресс-атташе пусть за себя отвечает. Опять же скажу: мне главное, чтобы была безопасность моих игроков. Я за них отвечаю. Конечно, категорически против рукоприкладства как со стороны футболистов, так тем более и со стороны тренеров. Неважно — до матча, после.

Это не красит футбол. Это и не футбол. Что касается наказания, то не мне это решать. Я отвечаю только за то, что происходит на поле с моей командой, чтобы она вела себя достойно по отношению к соперникам и болельщикам.

  • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
  • КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» приглашен на заседание.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Алания Томь Кержаков Александр
Комментарии (2)
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серега кашин
1614781281
сразу видно абреки с гор спустились
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paracetamol
1614785918
Зачем нам чурки в чемпионате. Их взяли из милости, а они себя как свини ведут. Антифа, мля! Насмотрелись из пиндосии.
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