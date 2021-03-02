Винисиус – самый молодой игрок «Реала» после Рауля, Касильяса и Камачо, сыгравший 100 матчей за клуб

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор провел 100-й матч за клуб, выйдя на замену в матче 25-го тура Примеры с «Реалом Сосьедадом» (1:1).

Винисиус достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 232 дней. Раньше него 100 матчей за мадридский клуб провели только три футболиста: Рауль (19 лети 177 дней), Хосе Антонио Камачо (20 лет и 175 дней) и Икер Касильяс (20 лет и 125 дней).