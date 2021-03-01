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    Винисиус – самый молодой игрок «Реала» после Рауля, Касильяса и Камачо, сыгравший 100 матчей за клуб

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор провел 100-й матч за клуб, выйдя на замену в матче 25-го тура Примеры с «Реалом Сосьедадом» (1:1).

    Винисиус достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 232 дней. Раньше него 100 матчей за мадридский клуб провели только три футболиста: Рауль (19 лети 177 дней), Хосе Антонио Камачо (20 лет и 175 дней) и Икер Касильяс (20 лет и 125 дней).

    • Винисиус отметился голом после выхода на замену и принес «Реалу» ничью.
    • В 100 матчах за «Реал» бразилец забил 13 голов и отдал 20 ассистов.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2270

      FENIX-SL 6 часов назад

      молодчина!

      0
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 9 часов назад

      заголовок просто жесть, сами наверно не поняли что написали

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