Фетисов – о кредите доверия Тедеско: «Ничего не изменилось»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о главном тренере команды Доменико Тедеско.

– У вас нет ощущения, что Тедеско несколько эмоционально потух? Не чувствуется прежнего запала.

– Запал – вещь субьективная. Правильнее спрашивать игроков.

– Входит ли Паулу Фонсека в список кандидатов на пост главного тренера, который станет вакантен в середине мая?

– Ответил бы так. Списка кандидатов сейчас нет. Конечно, руководители обсуждают фамилии. И если бы даже список был, я бы, естественно, не сказал, кто в него входит. Но очевидно, что на текущий момент нет фаворита, обсуждение достаточно обширное.

– Велик ли кредит доверия Доменико Тедеско после второго поражения подряд в этом году?

– Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с «Рубином». Надеемся, что игра с «Краснодаром» будет для нас с положительным результатом.