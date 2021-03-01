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    Фетисов – о кредите доверия Тедеско: «Ничего не изменилось»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о главном тренере команды Доменико Тедеско.

    – У вас нет ощущения, что Тедеско несколько эмоционально потух? Не чувствуется прежнего запала.

    – Запал – вещь субьективная. Правильнее спрашивать игроков.

    – Входит ли Паулу Фонсека в список кандидатов на пост главного тренера, который станет вакантен в середине мая?

    – Ответил бы так. Списка кандидатов сейчас нет. Конечно, руководители обсуждают фамилии. И если бы даже список был, я бы, естественно, не сказал, кто в него входит. Но очевидно, что на текущий момент нет фаворита, обсуждение достаточно обширное.

    – Велик ли кредит доверия Доменико Тедеско после второго поражения подряд в этом году?

    – Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с «Рубином». Надеемся, что игра с «Краснодаром» будет для нас с положительным результатом.

    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
    • Команда по итогам 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    01.03.2021 22:51
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Причём тут Тедеско ?! Проблема Спартака в Джикии и в ставке на Бакаева и то что рассчитывают на Гулиева-все эти люди это ДНО команды !

      2
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      Рейтинг: +19505

      silver29 11 часов назад

      Арнольдыч, хватит экспериментов, сейчас самый лучший вариант тренера для Спартака это Слуцкий.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6315

      САДЫЧОК > silver29 9 часов назад

      Слуцкий-не тренер !...Это продолжение физруков Черчесов , Семак...

      2
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      Рейтинг: +7678

      NewLife > silver29 2 часа назад

      Слуцкер это квнщик, ненавидящий Спартак. Ты о чем ?

      0
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

      Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ===---- https://fia.st/W309j5E

      0
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 18 часов назад

      Краснодар выиграет. Свинарник уже в могиле!

      2
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      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 18 часов назад

      Кредит у Тедеско, а проценты, ушатанными нервами, выплачивают болельщики, зае...Ла нас эта ипотека

      4
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      Рейтинг: +7678

      NewLife > Боцман59rus 2 часа назад

      И ОИР инфарктом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5172

      playsh 19 часов назад

      Чушь полная.Не понятно одно,почему Федун со своим опытом администратора и финансиста,столько лет не может или не хочет положиться(назначить) того тренера,которого сам считает для своего клуба приемлимым и которому можно доверять.Кредит доверия,это не год и даже не два,а несколько поболее.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14255

      derrik2000 > playsh 19 часов назад

      "Федун со своим опытом администратора и финансиста"

      )))))))))))))))))))))
      Давно так не смеялся!
      Благодарю за положительные эмоции перед сном!

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      Рейтинг: +5172

      playsh > derrik2000 19 часов назад

      Был рад услужить.Спокойной ночи.

      2
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 19 часов назад

      стыдно за педеску!

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      Рейтинг: +7678

      NewLife 20 часов назад

      Ноль информативности плюс маразм руководства клуба в том, что совет директоров должен собраться, чтобы оценить результат игры и работу тренера. Если ген.директор, бывший охранник, не решает такие вопросы, то что-то не так в руководстве Спартака.

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      Рейтинг: +5172

      playsh > NewLife 19 часов назад

      Не только Спартака...Одному тяжко,а акционеры(руководство клуба) не всегда сильны в финансах.Маразм тут не причём,просто это не ГазПром,а обычные ребята.

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