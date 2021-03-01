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  • Фетисов – о кредите доверия Тедеско: «Ничего не изменилось»

Фетисов – о кредите доверия Тедеско: «Ничего не изменилось»

1 марта 2021, 22:51
12

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о главном тренере команды Доменико Тедеско.

– У вас нет ощущения, что Тедеско несколько эмоционально потух? Не чувствуется прежнего запала.

– Запал – вещь субьективная. Правильнее спрашивать игроков.

– Входит ли Паулу Фонсека в список кандидатов на пост главного тренера, который станет вакантен в середине мая?

– Ответил бы так. Списка кандидатов сейчас нет. Конечно, руководители обсуждают фамилии. И если бы даже список был, я бы, естественно, не сказал, кто в него входит. Но очевидно, что на текущий момент нет фаворита, обсуждение достаточно обширное.

– Велик ли кредит доверия Доменико Тедеско после второго поражения подряд в этом году?

– Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с «Рубином». Надеемся, что игра с «Краснодаром» будет для нас с положительным результатом.

  • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
  • Команда по итогам 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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NewLife
1614629663
Ноль информативности плюс маразм руководства клуба в том, что совет директоров должен собраться, чтобы оценить результат игры и работу тренера. Если ген.директор, бывший охранник, не решает такие вопросы, то что-то не так в руководстве Спартака.
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Plyash
1614633567
Чушь полная.Не понятно одно,почему Федун со своим опытом администратора и финансиста,столько лет не может или не хочет положиться(назначить) на того тренера,которого сам считает для своего клуба приемлимым и которому можно доверять.Кредит доверия,это не год и даже не два,а несколько поболее.
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Боцман59rus
1614638007
Кредит у Тедеско, а проценты, ушатанными нервами, выплачивают болельщики, зае...Ла нас эта ипотека
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paracetamol
1614638132
Краснодар выиграет. Свинарник уже в могиле!
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nadezhdawuus
1614661695
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ===---- https://fia.st/W309j5E
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САДЫЧОК
1614667526
Причём тут Тедеско ?! Проблема Спартака в Джикии и в ставке на Бакаева и то что рассчитывают на Гулиева-все эти люди это ДНО команды !
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