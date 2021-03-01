Фетисов – о кредите доверия Тедеско: «Ничего не изменилось»

Причём тут Тедеско ?! Проблема Спартака в Джикии и в ставке на Бакаева и то что рассчитывают на Гулиева-все эти люди это ДНО команды !
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о главном тренере команды Доменико Тедеско.
– У вас нет ощущения, что Тедеско несколько эмоционально потух? Не чувствуется прежнего запала.
– Запал – вещь субьективная. Правильнее спрашивать игроков.
– Входит ли Паулу Фонсека в список кандидатов на пост главного тренера, который станет вакантен в середине мая?
– Ответил бы так. Списка кандидатов сейчас нет. Конечно, руководители обсуждают фамилии. И если бы даже список был, я бы, естественно, не сказал, кто в него входит. Но очевидно, что на текущий момент нет фаворита, обсуждение достаточно обширное.
– Велик ли кредит доверия Доменико Тедеско после второго поражения подряд в этом году?
– Ничего не изменилось. Совет директоров не успел собраться с момента окончания матча с «Рубином». Надеемся, что игра с «Краснодаром» будет для нас с положительным результатом.
- Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
- Команда по итогам 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.