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  • Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

1 марта 2021, 21:53
39

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе арбитра Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

На 78-й минуте встречи рефери допустил ошибку, без свистка позволив полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу ввести мяч в игру после вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну. Атака закончилась голом Далера Кузяева. В правилах сказано, что «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

«Начало игры – надо свистеть. Конец игры – надо свистеть. Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом. Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» – сказал Карпин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий Матюнин Алексей
Комментарии (39)
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LOKOfanatik19
1614625568
Мы конечно Валерим, но так высказываться, точно нарываться на наказания, как правительство, так и РФС не любят высказывания в их сторону. Надеюсь ничего не последует за такие разговоры. Рпл нуждается в таких как Карпин, Аршавин(что то пропал со СрачТВ)... всегда говорят как есть, и Володька иногда позволяет, но все таки держится в рамках.
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ySS
1614626578
Валера прав, но и игрокам не следовало щёлкать е...м Это типичный ход газпромовской команды ещё со времен спагетти Семак научил новому трюку, "умирающий Азмун" называется)
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sobaka120982
1614626852
карпин прав
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Алехсбургер.
1614627149
Куда делся умный ,живой.,острый на язык, эстонский наровчанин..? Опять нытьё. опять "кудряшка Сью".. Валера..Эх..
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alp
1614629567
не грусти пуделек, и будь благодарен, что ноги унес.. не валяйся ростов по полю и не груби как скот, еще не известно, как бы сложился матч
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paracetamol
1614637610
Может хватит канючить как малый ребенок, а, Валера? Или давай, переиграем может?
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Павелий
1614640920
Не в голове, а на банковском счету у Матюнина.
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Каратель помойников
1614649108
какой же отвратительный клуп бзденит
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neveldomha
1614662853
Это спартаковское нытье остается на генетическом уровне, даже после ухода из клуба.
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mamba9090909
1614665014
Так в чём дело? Давайте переиграем.
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