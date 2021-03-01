Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе арбитра Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

На 78-й минуте встречи рефери допустил ошибку, без свистка позволив полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу ввести мяч в игру после вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну. Атака закончилась голом Далера Кузяева. В правилах сказано, что «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

«Начало игры – надо свистеть. Конец игры – надо свистеть. Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом. Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» – сказал Карпин.