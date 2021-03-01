Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о работе арбитра Алексея Матюнина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

    На 78-й минуте встречи рефери допустил ошибку, без свистка позволив полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу ввести мяч в игру после вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну. Атака закончилась голом Далера Кузяева. В правилах сказано, что «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

    «Начало игры – надо свистеть. Конец игры – надо свистеть. Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом. Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» – сказал Карпин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2021 21:53
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5297

      житель СПб 9 часов назад

      Валерий, тебе невесело? Ну так подай заявление о переигровке! Почему не подал? Потому, что понимаешь: твоей команде очень сильно повезло. Второй раз так может не повезти. Ну, а коли так, то лучше прекратить все эти разговоры, они не на пользу твоему имиджу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5014

      Томик > житель СПб 5 часов назад

      Это всё субъективно и условно. Кому там повезло, а кому - нет. А вот гол, забитый с нарушением правил - это факт. Как и то, что рука Ракицкого - это всегда "не рука".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5014

      Томик > Томик 5 часов назад

      ВСЕГДА. Жду, когда всё-таки хоть раз за игру рукой этого персонажа, его накажут по правилам. Это же нормально? Когда по правилам?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11710

      JTherry > Томик 3 часа назад

      просто "рука Ракицкого" - по Кашшаи, "это другое"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +895

      Mariner 9 часов назад

      По ходу Валера так и не нашёл себе кавалера...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 11 часов назад

      Так в чём дело? Давайте переиграем.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2535

      Kollljan 11 часов назад

      Да, жизнь так устроена, что перед законами все равны. Но! есть тот, кто немного ровнее. Например. Кому килька в томатном соусе по праздникам, а кому дворцы с аквадискотеками. Вот так-то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2563

      neveldomha 11 часов назад

      Это спартаковское нытье остается на генетическом уровне, даже после ухода из клуба.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19505

      silver29 11 часов назад

      Матюнин и так сделал для зинок все, что мог, ну разве что сам не забил

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

      Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo --------- http://srt.vg/seksa

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4713

      Каратель 15 часов назад

      какой же отвратительный клуп бзденит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      FCLM_FCRM 17 часов назад

      А ещё если игрок ведёт себя агрессивно, то он получает жёлтую карточку минимум.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4213

      Павелий 17 часов назад

      Не в голове, а на банковском счету у Матюнина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23117

      пьяныйхоровод > Павелий 12 часов назад

      У Матюнина ещё федунский гонорар не кончился ( за игру в Питере с Ахматом).

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru