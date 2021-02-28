Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    «СЭ»: матч «Зенит» – «Ростов» не будет переигран. Гости не подавали протест на результат встречи

    «Ростов» не подал протест на результат матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

    На 78-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин допустил ошибку, без свистка позволив полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу ввести мяч в игру после вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну. Атака закончилась голом Далера Кузяева.

    В правилах сказано, что «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

    Матч мог быть переигран в случае, если бы «Ростов» подал протест на результат встречи. По информации «СЭ», гости этого не сделали.

    • В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.
    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.

    Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 09:51
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 28 февраля, 21:16

      Надо было переиграть, нам три очка не помешают!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6654

      GoLenaStop 28 февраля, 17:30

      Ростсельмаш не разменивается на всякую судейскую хню!
      ПРОСТО ИГРАЕМ В ФУТБОЛ!!!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 16:24

      Я так и думал. Ростовские мужики наложили в трусы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10096

      ilichkadr > paracetamol 28 февраля, 17:43

      Правильно сделали. Далеко не факт, что результат переигровки был бы в пользу Ростова. К тому же ещё тратиться на переезды. Зацепили на выезде очко и ладно.
      P.S. Зенит ещё от зимней спячки не отошёл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4234

      Виталий Орехов > paracetamol 28 февраля, 20:17

      Да ладно! Зачем создавать преценденты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1487

      Голубая устрица 28 февраля, 15:06

      Отскочила бомжатня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4560

      BarStep 28 февраля, 14:54

      А что, свистун признался что не свистел? Или опять домыслы тех кто мягко говоря очень не любит Зенит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 14:28

      матч диких нелепых голов давненько такого не было потешили бублику команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5297

      житель СПб 28 февраля, 14:19

      Понятно, что никакой переигровки Ростов не хочет. Потому что уверен - после такой моральной вздрючки второй матч Зенит однозначно выиграет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:15

      Да хватит про эти переигровки уже, Зенит не наиграл даже на ничью по сути. Зачем нужен этот цирк? Может уже просто все поймут, что за тренер Семак, и уберут наконец, и Дзюбу заодно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5855

      серега кашин 28 февраля, 12:28

      надо показательно наказать судью как можно жесче чтоб другим не повадно было

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5297

      житель СПб > серега кашин 28 февраля, 14:18

      Наказать можно, но надо ли сильно? Очень сомневаюсь. Нарушение его было техническим неумышленным. Хотя - должен был гол отменять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      B.G. 28 февраля, 12:24

      Повезло бомжатне

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru