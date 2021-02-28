«СЭ»: матч «Зенит» – «Ростов» не будет переигран. Гости не подавали протест на результат встречи

«Ростов» не подал протест на результат матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

На 78-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин допустил ошибку, без свистка позволив полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу ввести мяч в игру после вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну. Атака закончилась голом Далера Кузяева.

В правилах сказано, что «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

Матч мог быть переигран в случае, если бы «Ростов» подал протест на результат встречи. По информации «СЭ», гости этого не сделали.

В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.

«Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.

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