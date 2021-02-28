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  • «СЭ»: матч «Зенит» – «Ростов» не будет переигран. Гости не подавали протест на результат встречи

«СЭ»: матч «Зенит» – «Ростов» не будет переигран. Гости не подавали протест на результат встречи

28 февраля 2021, 09:51
19

«Ростов» не подал протест на результат матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

На 78-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин допустил ошибку, без свистка позволив полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу ввести мяч в игру после вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну. Атака закончилась голом Далера Кузяева.

В правилах сказано, что «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

Матч мог быть переигран в случае, если бы «Ростов» подал протест на результат встречи. По информации «СЭ», гости этого не сделали.

  • В матче с «Ростовом» «Зенит» вел в счете.
  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (19)
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nominum
1614496303
Да что протестовать-то. 2:2 в Питере- нормальный результат для любой команды РПЛ. Ну кроме Арсенала. Туле - кубок!!
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Дэс
1614497822
Молодцы Ростов, хорошо сыграли, мужики. И не факт, если ошибки судьи, то могли и выиграть вы.
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_Marqella_
1614498374
Жаль...Второй раз Ростов бы не отскочил..
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Вомбат
1614499263
Зенит тоже не подавал протест из-за непоставленного пенальти на Ловрене. Потому что переигровка из-за такого рода судейских ошибок -- бред, который придумали журналисты красно-белых СМИ. Совсем недавно Спартак из-за гораздо более грубых ошибок судей не подавал протест, а якобы собирался вообще сняться с чемпионата.
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Боцман59rus
1614500898
Журналисты сами придумали, сами опубликовали и сами опровергли - Ростов ни сном ни духом.... СМИ просто переливают из пустого в порожнее, изображая бурную деятельность и вовлечённость в процесс, а мы ещё политиков с депутатами ругаем
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zigbert
1614502693
Кому нужна эта переигровка? А вот судья должен понести наказание.
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Andrew01
1614503299
Зенит хочет подать протест, а потом с помощью судьи выиграть этот матч)))))))))) удаление тоже там очень сомнительное, на фол последней надежды не тянуло....
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B.G.
1614504294
Повезло бомжатне
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серега кашин
1614504535
надо показательно наказать судью как можно жесче чтоб другим не повадно было
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житель СПб
1614511165
Понятно, что никакой переигровки Ростов не хочет. Потому что уверен - после такой моральной вздрючки второй матч Зенит однозначно выиграет.
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