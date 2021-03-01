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  • Уткин – о Захаряне: «Парня два года назад привозили в «Зенит». Признали бесперспективным»

Уткин – о Захаряне: «Парня два года назад привозили в «Зенит». Признали бесперспективным»

1 марта 2021, 16:19
14

Блогер Василий Уткин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Вчера 17-летний футболист забил дебютный гол в РПЛ и заработал пенальти в матче с «Ахматом» (2:1).

«Все говорят о Захаряне. Добавлю два замечания. Во-первых, очень важно, что он выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам.

И во-вторых. Два года назад парня привозили показать в «Зенит». Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Захарян забил за «Динамо» в 17 лет и 278 дней. Только Александр Кокорин и Петр Немов делали это в более раннем возрасте.
  • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
  • Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Захарян Арсен Уткин Василий
Комментарии (14)
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mamba9090909
1614605417
Забил гол, ну и что? Уже звезда? Судить о перспективности можно будет в конце чемпионата, а не после первой игры. А в Зенит его привозили в 15 лет. Что он мог показать?
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серега кашин
1614606760
видали мы таких звезд в 17 лет. а к 20 уже в фнл играют, так что рано говорить о его перспективах- поживем увидем
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mdu86
1614607279
И вроде бы ничего серьёзного, забил гол, пацану ещё работать и работать, но агенты подсуетились, развели шума, сейчас начнётся выбивание денег из клуба
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spam2009
1614607320
Да ладно запихнул корявую и сразу звезда?? Опомнитесь але
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Вомбат
1614607382
Я не комментирую слова человека на букву У. Просто прочитал про Захаряна, что он не выделялся из массы воспитанников академии Зенита. Если уж своего Лесового, который очень даже выделялся, отдали в московское Динамо, если уж своего Облякова, котоорый тоже выделялся, отдали в ЦСКА, если своего Ильина, который тоже выделялся, отдали в Урал, и так далее (минимум десяток воспитанников Зенита играет сейчас в командах РПЛ), то с какой стати брать чужого воспитанника, который слабее своих? Желаю Захаряну прогресса в команде, в которой он имеет реальный шанс заиграть. Потому, что конкуренция за место в составе в Динамо в разы меньше, чем в Зените. В Зените у него не было бы ни единого шанса.
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Ганнибал Лектор
1614607741
Заковырять гол Ахмату - это тест на профпригодность что ли? Вот начнет хотя бы по 10 за сезон класть, тогда и можно будет ярлыки вешать
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Fusballer
1614610456
Офигеть достижения. Про Кокошу то же самое говорили, когда ему 17 было. Ну и где он сейчас?
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GM
1614613733
Хотелось бы видеть пару стабильных сезонов с забитыми голами, а не хайп по поводу первого гола в РПЛ.
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dazo34
1614615522
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Алехсбургер.
1614627776
Тебя вообще признали.. и везде.. и даже песню написали "Человек-гамно" ну,а тебе же по пи.де. Пиши и дальше. Толсто и умно.
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