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    Уткин – о Захаряне: «Парня два года назад привозили в «Зенит». Признали бесперспективным»

    Блогер Василий Уткин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Вчера 17-летний футболист забил дебютный гол в РПЛ и заработал пенальти в матче с «Ахматом» (2:1).

    «Все говорят о Захаряне. Добавлю два замечания. Во-первых, очень важно, что он выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам.

    И во-вторых. Два года назад парня привозили показать в «Зенит». Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Захарян забил за «Динамо» в 17 лет и 278 дней. Только Александр Кокорин и Петр Немов делали это в более раннем возрасте.
    • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
    • Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    01.03.2021 16:19
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. 21 час назад

      Тебя вообще признали..
      и везде..
      и даже песню написали "Человек-гамно"
      ну,а тебе же по пи.де.
      Пиши и дальше.
      Толсто и умно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +120

      Pagharr 22 часа назад

      мне даже тема новостная неинтересна
      за свиной клубишко сразу стало неприятно.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 23 часа назад

      А сколько в сартаке игроков было признано бесперспективными - а в других клубах заиграли!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 23 часа назад

      Сколько таких было, и гораздо круче, и в кого они превращались потом?

      2
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      Рейтинг: +5

      dazo34 1 марта, 19:18

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45611

      portero 1 марта, 19:13

      Ну момент этот парень почти запорол, повезло что залетело из борьбы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1188

      GM 1 марта, 18:48

      Хотелось бы видеть пару стабильных сезонов с забитыми голами, а не хайп по поводу первого гола в РПЛ.

      4
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      Рейтинг: +13810

      alarm 1 марта, 18:00

      ну таких захарянов у нас полно. откуда знать, вырастет он во что-то толковое - или нет. другое дело, когда в тарасофку привозили салаха, а те посмотрели и хрюкнули, что не подходит. ахах.

      8
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      Рейтинг: +2306

      Fusballer 1 марта, 17:54

      Офигеть достижения. Про Кокошу то же самое говорили, когда ему 17 было. Ну и где он сейчас?

      3
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      Рейтинг: +1291

      elessar arnor > Fusballer 1 марта, 18:07

      про Головина также говорили, и где сейчас этот бедняга?

      1
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      Рейтинг: +5297

      житель СПб > Fusballer 22 часа назад

      Вообще-то, в Европе - а не в ж... Ну, дальше сами знаете. Как и Головин, про которого написали внизу.

      1
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      Рейтинг: +23117

      пьяныйхоровод 1 марта, 17:10

      Если Захарян по мнению василисы - звезда , то себя видимо считает иконой спортивной журналистики .

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