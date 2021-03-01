Уткин – о Захаряне: «Парня два года назад привозили в «Зенит». Признали бесперспективным»

Блогер Василий Уткин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Вчера 17-летний футболист забил дебютный гол в РПЛ и заработал пенальти в матче с «Ахматом» (2:1).

«Все говорят о Захаряне. Добавлю два замечания. Во-первых, очень важно, что он выполняет на поле не подыгрывающую роль, которая часто отводится молодым и вообще новичкам. Он играет и придумывает сам.

И во-вторых. Два года назад парня привозили показать в «Зенит». Признали бесперспективным и отправили. Разобрались, в общем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.