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    Пранделли – о Кокорине: «Я вижу прогресс, ему нужно время, чтобы освоиться»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался об игре зимнего новичка команды Александра Кокорина.

    • В январе клуб купил россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор 29-летний нападающий принял участие в двух матчах из пяти возможных.

    «Я вижу прогресс, он работает хорошо. Понятно, что когда ты попадаешь в незнакомую лигу, где другие скорости, тактика, другие одноклубники, то нужно время, чтобы освоиться.

    Но он работает хорошо, и мы постараемся, чтобы он набрал физическую форму», – сказал Пранделли.

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    Источник: Fiorentina.it

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    01.03.2021 09:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 1 марта, 17:20

      Наша лига ни чуть не хуже

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      Рейтинг: +896

      Граф2019 1 марта, 14:05

      Чезарчик! Тодеско баил , что из Саши хороший наконечник! попробуй...

      0
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      Рейтинг: +7678

      NewLife 1 марта, 13:31

      Ламбургини, кроссовки за миллионы - куда еще дальше осваиваться. Пранделли - лох.

      0
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      Рейтинг: +6964

      FanatSerj 1 марта, 12:45

      "ему нужно время, чтобы освоиться" - так про него в 17 лет говорили, когда он ещё в Динамо играл.
      Ему звиздюлей надо какие ещё Воронин выписывал, вот это точно поможет, а "время" он своё уже давно просрал.

      3
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 1 марта, 11:20

      Время есть. Еще три года. НУ КУПИЛИ!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +7532

      Вомбат 1 марта, 10:58

      Завидую я зрению Пранделли. Никто не видит, а он видит.

      2
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      Рейтинг: +2306

      Fusballer > Вомбат 1 марта, 13:08

      - Ты прогресс видишь?
      - Нет.
      - А он есть.

      0
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      Рейтинг: +26770

      oyabun 1 марта, 10:18

      А куда вам деваться? Будете как и Спартак, пока не избавился, "делать хорошую мину при плохой игре".

      1
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 1 марта, 10:05

      Слышим мы это всё, лет так 5-7 уже

      1
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      Рейтинг: +6964

      FanatSerj > KPCCSPB 1 марта, 12:46

      я это впервые лет 12 назад о Саше услышал ))) с того времени мало что поменялось.

      0
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      Рейтинг: +186

      isakkobelini 1 марта, 09:54

      Чет мне кажется увидим его в ФК Сочи на следующий год .

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