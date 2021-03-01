Пранделли – о Кокорине: «Я вижу прогресс, ему нужно время, чтобы освоиться»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался об игре зимнего новичка команды Александра Кокорина.

В январе клуб купил россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор 29-летний нападающий принял участие в двух матчах из пяти возможных.

«Я вижу прогресс, он работает хорошо. Понятно, что когда ты попадаешь в незнакомую лигу, где другие скорости, тактика, другие одноклубники, то нужно время, чтобы освоиться.

Но он работает хорошо, и мы постараемся, чтобы он набрал физическую форму», – сказал Пранделли.