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    Тимофеев, Бериша, Мелкадзе выйдут с первых минут у «Ахмата»; Паршивлюк, Варела, Захарян – в старте «Динамо»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

    Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулeв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

    Запасные: Лещук, Будачeв, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичeв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    28.02.2021 15:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2766

      neim 28 февраля, 16:27

      А где Клинтон Нжи ? Чего-то его даже среди запасных нет ... Куда девался-то ?

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      ...
      Рейтинг: +5278

      vladik12 > neim 28 февраля, 18:22

      Травмирован вроде.

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