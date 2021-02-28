Тимофеев, Бериша, Мелкадзе выйдут с первых минут у «Ахмата»; Паршивлюк, Варела, Захарян – в старте «Динамо»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо».

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Харин, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулeв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Будачeв, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичeв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

Матч начнется в 16:30 по Москве.