Защитник «СКА-Хабаровска» Труфанов в игре с «Торпедо» получил сочетанную ЧМТ

Футболист «СКА-Хабаровска» Григорий Труфанов получил черепно-мозговую травму в матче ФНЛ против «Торпедо» (0:0). Подробности сообщила хабаровская пресс-служба.

«У защитника «СКА-Хабаровск» Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга.

Напомним, в самом начале матча против «Торпедо» в игровом эпизоде Григорий в борьбе за мяч столкнулся с соперником. С поля его увезли на носилках, после чего скорая помощь доставила нашего футболиста в больницу.

Ближайшие полторы-две недели Григорий проведeт в стационаре под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе он сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца.

Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам», – сообщил «СКА-Хабаровск».

23-летний уроженец Иркутска Труфанов стоит на рынке 225 тысяч евро.

В сезоне ФНЛ он провел 17 матчей.

«СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ 9-м.