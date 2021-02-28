Защитник «СКА-Хабаровска» Труфанов в игре с «Торпедо» получил сочетанную ЧМТ

Футболист «СКА-Хабаровска» Григорий Труфанов получил черепно-мозговую травму в матче ФНЛ против «Торпедо» (0:0). Подробности сообщила хабаровская пресс-служба.
«У защитника «СКА-Хабаровск» Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга.
Напомним, в самом начале матча против «Торпедо» в игровом эпизоде Григорий в борьбе за мяч столкнулся с соперником. С поля его увезли на носилках, после чего скорая помощь доставила нашего футболиста в больницу.
Ближайшие полторы-две недели Григорий проведeт в стационаре под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе он сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца.
Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам», – сообщил «СКА-Хабаровск».
- 23-летний уроженец Иркутска Труфанов стоит на рынке 225 тысяч евро.
- В сезоне ФНЛ он провел 17 матчей.
- «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ 9-м.
У защитника «СКА-Хабаровск» Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга – https://t.co/cvrTYXpvlH pic.twitter.com/W44WYEXVA9— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) February 28, 2021