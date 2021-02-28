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    Защитник «СКА-Хабаровска» Труфанов в игре с «Торпедо» получил сочетанную ЧМТ

    Футболист «СКА-Хабаровска» Григорий Труфанов получил черепно-мозговую травму в матче ФНЛ против «Торпедо» (0:0). Подробности сообщила хабаровская пресс-служба.

    «У защитника «СКА-Хабаровск» Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга.

    Напомним, в самом начале матча против «Торпедо» в игровом эпизоде Григорий в борьбе за мяч столкнулся с соперником. С поля его увезли на носилках, после чего скорая помощь доставила нашего футболиста в больницу.

    Ближайшие полторы-две недели Григорий проведeт в стационаре под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе он сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца.

    Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам», – сообщил «СКА-Хабаровск».

    • 23-летний уроженец Иркутска Труфанов стоит на рынке 225 тысяч евро.
    • В сезоне ФНЛ он провел 17 матчей.
    • «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ 9-м.

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    Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»

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    28.02.2021 15:25
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