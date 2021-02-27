Владимир Федотов: «Сочи» почувствовал вкус жизни, Заболотный поверил в себя»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил последние результаты команды. Также он ответил на вопрос о форварде Антоне Заболотном.

– Как вы объясняете, что «Сочи» набрал хороший ход в этом сезоне?

– Прежде всего хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни. На этом и стоим.

– Почему так полезен стал Антон Заболотный?

– Он поверил в себя, как бы это не выглядело в его возрасте удивительно. Вызов в сборную его окрыляет. Опять же конкуренция в команде, желание прогрессировать.