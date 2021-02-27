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  • Владимир Федотов: «Сочи» почувствовал вкус жизни, Заболотный поверил в себя»

Владимир Федотов: «Сочи» почувствовал вкус жизни, Заболотный поверил в себя»

27 февраля 2021, 23:45
5

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил последние результаты команды. Также он ответил на вопрос о форварде Антоне Заболотном.

– Как вы объясняете, что «Сочи» набрал хороший ход в этом сезоне?

– Прежде всего хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни. На этом и стоим.

– Почему так полезен стал Антон Заболотный?

– Он поверил в себя, как бы это не выглядело в его возрасте удивительно. Вызов в сборную его окрыляет. Опять же конкуренция в команде, желание прогрессировать.

  • «Сочи» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.
  • 6 марта «Сочи» сыграет в гостях против «Ростова».
  • Федотов тренирует команду с 2019 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Заболотный Антон
Комментарии (5)
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Axe111
1614492060
Фу
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Вомбат
1614499544
Сочи надо срочно переименовать в Нью-Зенит, а Зенит в Старое Сочи. Рокировка клубных бюджетов обязательна.
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житель СПб
1614510696
Истина в том, что у них лучший тренер Лиги. И это все объясняет.
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Дедуктор
1614518566
Зе поверил в себя. А как тут не поверишь. Когда из каждой розетки с Инетом несутся хвалебные оды и сравнения с Месси и Роналду. Причем, не в пользу двух последних. Удивляет только, что Зе пока скромничает. И не клепает хет-трик с покерами. А ведь мог бы. С такими то диспетчерами, как Пингвинчик с Жоао!
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