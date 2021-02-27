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    Владимир Федотов: «Сочи» почувствовал вкус жизни, Заболотный поверил в себя»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил последние результаты команды. Также он ответил на вопрос о форварде Антоне Заболотном.

    – Как вы объясняете, что «Сочи» набрал хороший ход в этом сезоне?

    – Прежде всего хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни. На этом и стоим.

    – Почему так полезен стал Антон Заболотный?

    – Он поверил в себя, как бы это не выглядело в его возрасте удивительно. Вызов в сборную его окрыляет. Опять же конкуренция в команде, желание прогрессировать.

    • «Сочи» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.
    • 6 марта «Сочи» сыграет в гостях против «Ростова».
    • Федотов тренирует команду с 2019 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.02.2021 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 28 февраля 2021, 16:22

      Зе поверил в себя. А как тут не поверишь. Когда из каждой розетки с Инетом несутся хвалебные оды и сравнения с Месси и Роналду. Причем, не в пользу двух последних. Удивляет только, что Зе пока скромничает. И не клепает хет-трик с покерами. А ведь мог бы. С такими то диспетчерами, как Пингвинчик с Жоао!

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 28 февраля 2021, 14:11

      Истина в том, что у них лучший тренер Лиги. И это все объясняет.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > житель СПб 28 февраля 2021, 23:15

      ты не представляешь как мы сочинцы рады этому!!!хотяяяя некоторое время назад думали ну накой нам федотов вместо точилина

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 28 февраля 2021, 11:05

      Сочи надо срочно переименовать в Нью-Зенит, а Зенит в Старое Сочи. Рокировка клубных бюджетов обязательна.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 28 февраля 2021, 09:01

      Фу

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