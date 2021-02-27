Владимир Федотов: «Сочи» почувствовал вкус жизни, Заболотный поверил в себя»

Зе поверил в себя. А как тут не поверишь. Когда из каждой розетки с Инетом несутся хвалебные оды и сравнения с Месси и Роналду. Причем, не в пользу двух последних. Удивляет только, что Зе пока скромничает. И не клепает хет-трик с покерами. А ведь мог бы. С такими то диспетчерами, как Пингвинчик с Жоао!
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил последние результаты команды. Также он ответил на вопрос о форварде Антоне Заболотном.
– Как вы объясняете, что «Сочи» набрал хороший ход в этом сезоне?
– Прежде всего хорошим отношением к тренировочному процессу, хорошими амбициями игроков. Ребята почувствовали вкус командной игры, вкус побед, да и вообще вкус жизни. На этом и стоим.
– Почему так полезен стал Антон Заболотный?
– Он поверил в себя, как бы это не выглядело в его возрасте удивительно. Вызов в сборную его окрыляет. Опять же конкуренция в команде, желание прогрессировать.