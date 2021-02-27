Де Брюйне вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал ассист в матче 26-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

Для бельгийца это 77-я голевая передача в играх Премьер-лиги. Это десятый результат в истории турнира.

Де Брюйне занял в топ-10 лучших ассистентов АПЛ место Тедди Шерингема (76).

Впереди него Дэвид Бекхэм (80), Джеймс Милнер (84), Давид Сильва (90), Стивен Джеррард (92), Деннис Бергкамп (94), Фрэнк Лэмпард (102), Уэйн Руни (103), Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162).