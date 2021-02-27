AS: в «Реале» не исключают продажу Варана

Будущее центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана остается неопределенным.

По информации AS, приоритет клуба – сохранить в составе 27-летнего француза, однако ситуация с контрактом игрока может привести к его продаже.

Если в ближайшие месяцы футболист не согласится продлить истекающий в июне 2022 года договор, то «Реал» будет открыт для предложений о его трансфере.

Руководство мадридцев понимает, что Варан – один из немногих действующих игроков, на уходе которого можно хорошо заработать.