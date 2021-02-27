Кокорин: «Я готов сыграть с «Удинезе»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил о готовности вернуться на поле в матче 24-го тура Серии А против «Удинезе».
«Я хорошо тренируюсь и готов сыграть с «Удинезе», – сказал россиянин в разговоре с клубными репортeрами.
- «Фиорентина» купила 29-летнего футболиста в январе у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Кокорин дебютировал за новую команду в матче с «Интером».
- Последующие две игры против «Сампдории» и «Специи» он пропустил из-за повреждения.
- Встреча с «Удинезе» запланирована на воскресенье, 28 февраля.
Источник: Инстаграм «Фиорентины»