Кокорин: «Я готов сыграть с «Удинезе»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил о готовности вернуться на поле в матче 24-го тура Серии А против «Удинезе».

«Я хорошо тренируюсь и готов сыграть с «Удинезе», – сказал россиянин в разговоре с клубными репортeрами.