Кобелев: «Игроки избалованы. Сейчас на них нельзя кричать, нельзя ругать»

Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал одну из проблем отечественного футбола. Игроки теперь обижаются на публичную критику.

«На футболиста сейчас кричать нельзя. Ругать нельзя. Только в индивидуальной беседе. Даже на разборе нельзя, потому что при всех – ребята сидят. Игроки избалованы. 80 процентов», – сказал Кобелев на ютуб-канале «Футбольный Хейт».