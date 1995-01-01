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    Кобелев: «Игроки избалованы. Сейчас на них нельзя кричать, нельзя ругать»

    Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал одну из проблем отечественного футбола. Игроки теперь обижаются на публичную критику.

    «На футболиста сейчас кричать нельзя. Ругать нельзя. Только в индивидуальной беседе. Даже на разборе нельзя, потому что при всех – ребята сидят. Игроки избалованы. 80 процентов», – сказал Кобелев на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

    • Кобелев не тренирует с 2016 года.
    • С «Динамо» он брал бронзу РПЛ в 2008 году.
    • В качестве игрока Кобелев дважды побеждал в Кубке России.

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    Источник: Бомбардир.ру

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