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  • Кобелев: «Игроки избалованы. Сейчас на них нельзя кричать, нельзя ругать»

Кобелев: «Игроки избалованы. Сейчас на них нельзя кричать, нельзя ругать»

26 февраля 2021, 22:11
10

Бывший тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал одну из проблем отечественного футбола. Игроки теперь обижаются на публичную критику.

«На футболиста сейчас кричать нельзя. Ругать нельзя. Только в индивидуальной беседе. Даже на разборе нельзя, потому что при всех – ребята сидят. Игроки избалованы. 80 процентов», – сказал Кобелев на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

  • Кобелев не тренирует с 2016 года.
  • С «Динамо» он брал бронзу РПЛ в 2008 году.
  • В качестве игрока Кобелев дважды побеждал в Кубке России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кобелев Андрей
Комментарии (10)
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Бриг
1614371218
Глупость сказал. Все дело в авторитете.
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Вомбат
1614377842
Тут Кобелев прав. Публичная критика игроков нужна, если конфиденциальная беседа не помогает. Публичная критика игрока авторитетными экспертами, как правило, ведущими тренерами применяется во всем мире. И только в нынешней России такие попытки наталкиваются на неадекватные, оскорбительные реакции со стороны клубов. Почему-то особенно обижается на публичную критику его игроков наш главный европозорник -- ЦСКА. А вот в СССР публичной критике на страницах самого популярного в стране журнала Футбол-Хоккей подвергались многие талантливые, но недостаточно профессиональные игроки, в том числе мировые звезды, такие как великий Александр Мальцев. И ведь помогало!
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Kollljan
1614407895
Вообще, ни на какого человека нельзя кричать и ругаться. Общение должно быть тактичным и не повышая голоса.
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A.l.e.x.777
1614408320
Выходить на поле и х...пинать это им можно, а сказать им об этом нельзя. Отсюда и результат, нет нормальных игроков.
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Cules2013
1614409578
В сети есть короткие видосы из раздевалок некоторых топ-клубов. Гляньте, например, как Пеп общается с игроками Сити, на минуточку, они там все мультимиллионеры и мировые звёзды, а он их разносит, и все сидят молча.
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paracetamol
1614412790
Кобелев игрок бы неплохой, а тренеришка никчемный стал.
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