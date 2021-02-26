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  • Дмитрий Егоров: «Популярные блогеры предлагали «Тамбову» играть за команду, но клуб не ответил. Транжирить сотни миллионов нужно в тишине»

Дмитрий Егоров: «Популярные блогеры предлагали «Тамбову» играть за команду, но клуб не ответил. Транжирить сотни миллионов нужно в тишине»

26 февраля 2021, 20:25
6

«Тамбову» предлагалась помощь со стороны сообщества блогеров. Они были готовы выступать за команду и параллельно делать новые выпуски своих проектов.

«Популярные российские блогеры, которые способны играть в футбол на уровне ПФЛ, предлагали «Тамбову» участие в проекте. Они находятся в заявке, тренируются, выходят на поле, когда результат ничего не решает, делают контент.

Это предложение со стороны «Тамбова» нужно было дополнить приглашением западных блогеров и окутать их любовью в удивительных и непростых поездках по нефутбольной России.

Эта история была бы всемирной – разлетелась бы всюду. Под неe бы пришли спонсоры, под неe запустился бы, опять же, Всемирный краудфандинг – чтобы команда жила. А дальше – через глобальный интерес и внимание решился бы вопрос с реконструкцией стадиона.

Да, ситуация абсурдна, но само существование «Тамбова» – это и есть абсурд. И даже если бы не вышло по деньгам, то «Тамбов» бы хоть чем-то запомнился, оставил след.

Но блогерам не ответили. Почему? Очевидно: спасать «Тамбов» никто не собирается, а растранжирить и ещe несколько сотен миллионов – на это у клуба последний шанс. И использовать его нужно в тишине», – написал журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

  • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
  • Суммарная стоимость состава «Тамбова» самая низкая в РПЛ (9,05 миллиона евро).
  • Сам Егоров играет в футбол на любительском уровне.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (6)
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Ганнибал Лектор
1614363555
Абсолютно согласен
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ivany4
1614378476
Тамбову нужны футболисты, а не блогеры. Таких бездельников хватает, и не только в Тамбове. Организуйте команду, и вперед, с самых низов, раскручивайте проект.))
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Axe111
1614397357
Позор МЕГА КОРПОРАЦИЯМ ПОЗОР!!!!!!!!!!
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paracetamol
1614413587
Сотрудники РФС радостно потирают руки: можно раздерибанить 300 лямов по принципу: этот лям тебе, этот мне, этот опять мне ну и т.д.
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zigbert
1614442040
Что то сомнительно что эти блогеры стали бы вкладывать деньги в заведомо убыточный проект.
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Hektor 84
1614509020
В России оказывается еще есть играющие блогеры)))
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