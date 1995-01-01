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    Дмитрий Егоров: «Популярные блогеры предлагали «Тамбову» играть за команду, но клуб не ответил. Транжирить сотни миллионов нужно в тишине»

    «Тамбову» предлагалась помощь со стороны сообщества блогеров. Они были готовы выступать за команду и параллельно делать новые выпуски своих проектов.

    «Популярные российские блогеры, которые способны играть в футбол на уровне ПФЛ, предлагали «Тамбову» участие в проекте. Они находятся в заявке, тренируются, выходят на поле, когда результат ничего не решает, делают контент.

    Это предложение со стороны «Тамбова» нужно было дополнить приглашением западных блогеров и окутать их любовью в удивительных и непростых поездках по нефутбольной России.

    Эта история была бы всемирной – разлетелась бы всюду. Под неe бы пришли спонсоры, под неe запустился бы, опять же, Всемирный краудфандинг – чтобы команда жила. А дальше – через глобальный интерес и внимание решился бы вопрос с реконструкцией стадиона.

    Да, ситуация абсурдна, но само существование «Тамбова» – это и есть абсурд. И даже если бы не вышло по деньгам, то «Тамбов» бы хоть чем-то запомнился, оставил след.

    Но блогерам не ответили. Почему? Очевидно: спасать «Тамбов» никто не собирается, а растранжирить и ещe несколько сотен миллионов – на это у клуба последний шанс. И использовать его нужно в тишине», – написал журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

    • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
    • Суммарная стоимость состава «Тамбова» самая низкая в РПЛ (9,05 миллиона евро).
    • Сам Егоров играет в футбол на любительском уровне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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