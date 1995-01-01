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    Лига Европы. «Динамо» К, «Милан» и «Манчестер Юнайтед» пробились в 1/8 финала

    Завершились еще несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Киевское «Динамо» после домашней ничьей на выезде обыграло «Брюгге» и прошло дальше.

    «Милан» выбил из турнира «Црвену Звезду» только благодаря правилу гостевого гола.

    «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сильнейшего не выявили. В 1/8 финала ЛЕ вышли англичане благодаря разгромной победе в Испании.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

    Брюгге (Бельгия) – Динамо (Украина) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Буяльский, 83.

    Первый матч: 1:1.

    Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кессье (с пенальти), 9; 1:1 – Набуан, 24.

    Удаление: нет – Гобельич, 70.

    Первый матч: 2:2.

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:0 (0:0)

    Первый матч: 4:0.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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