Лига Европы. «Динамо» К, «Милан» и «Манчестер Юнайтед» пробились в 1/8 финала

Завершились еще несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Киевское «Динамо» после домашней ничьей на выезде обыграло «Брюгге» и прошло дальше.
«Милан» выбил из турнира «Црвену Звезду» только благодаря правилу гостевого гола.
«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сильнейшего не выявили. В 1/8 финала ЛЕ вышли англичане благодаря разгромной победе в Испании.
Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи
Брюгге (Бельгия) – Динамо (Украина) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Буяльский, 83.
Первый матч: 1:1.
Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Кессье (с пенальти), 9; 1:1 – Набуан, 24.
Удаление: нет – Гобельич, 70.
Первый матч: 2:2.
Манчестер Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:0 (0:0)
Первый матч: 4:0.
Источник: «Бомбардир»