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«Спартак» выложил видео с медосмотра Промеса

25 февраля 2021, 12:13
8

Как и сообщалось ранее, полузащитник Квинси Промес успешно прошел медосмотр для «Спартака».

Пресс-служба московского клуба в твиттере опубликовала видеоролик, на котором голландец проходит обследование.

  • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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mamba9090909
1614245041
Любители выкладывать видио.)) Вот и Дзюба, воспитанник Спартака, выложил.))
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chinseyfried
1614245480
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/seksa
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vladimir-7
1614247597
Вот и правильно, что Промеса стали называть Антоном, а не Куинси, а то звучит как-то нецензурно на русском.
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oyabun
1614247997
Лишнего веса не видно. Хочется надеятся что в отличной форме. Времени на раскачку нет.
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raritet
1614249074
Осталось только выйти на поле...хотя много чего еще можно поснимать ; Промес едет в переполненном трамвае и уступает бабушке место, Промес в булочной покупает булочку, продавец спрашивает : А зачем вам булочка, вас же кормят бесплатно?" Промес отвечает : Это я помогаю московской бабушке....
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Из Твери Леха
1614255697
анализы промеза пойдут в музей?
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