«Спартак» выложил видео с медосмотра Промеса

Как и сообщалось ранее, полузащитник Квинси Промес успешно прошел медосмотр для «Спартака».
Пресс-служба московского клуба в твиттере опубликовала видеоролик, на котором голландец проходит обследование.
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»