«Спартак» выложил видео с медосмотра Промеса

Осталось только выйти на поле...хотя много чего еще можно поснимать ; Промес едет в переполненном трамвае и уступает бабушке место, Промес в булочной покупает булочку, продавец спрашивает : А зачем вам булочка, вас же кормят бесплатно?" Промес отвечает : Это я помогаю московской бабушке....
Как и сообщалось ранее, полузащитник Квинси Промес успешно прошел медосмотр для «Спартака».
Пресс-служба московского клуба в твиттере опубликовала видеоролик, на котором голландец проходит обследование.
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.
Медосмотр #АнтохаВернулся pic.twitter.com/casCat9y0g— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021