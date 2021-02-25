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    «Спартак» выложил видео с медосмотра Промеса

    Как и сообщалось ранее, полузащитник Квинси Промес успешно прошел медосмотр для «Спартака».

    Пресс-служба московского клуба в твиттере опубликовала видеоролик, на котором голландец проходит обследование.

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Контракт Промеса с клубом рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
    • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3097

      raritet 1 час назад

      Осталось только выйти на поле...хотя много чего еще можно поснимать ; Промес едет в переполненном трамвае и уступает бабушке место, Промес в булочной покупает булочку, продавец спрашивает : А зачем вам булочка, вас же кормят бесплатно?" Промес отвечает : Это я помогаю московской бабушке....

      2
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      Рейтинг: +26676

      oyabun 1 час назад

      Лишнего веса не видно. Хочется надеятся что в отличной форме. Времени на раскачку нет.

      0
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      Рейтинг: +15805

      vladimir-7 1 час назад

      Вот и правильно, что Промеса стали называть Антоном, а не Куинси, а то
      звучит как-то нецензурно на русском.

      1
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      Рейтинг: +6800

      Puddle 2 часа назад

      Самое главное типа инъекции от доктора Лю как всегда вырезали! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5

      chinseyfried 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +4177

      mamba9090909 2 часа назад

      Любители выкладывать видио.)) Вот и Дзюба, воспитанник Спартака, выложил.))

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