Смертин: «Перед матчем Терри ковырялся в носу, пробуя козявки. Надев форму, он сразу становился другим»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал о совместных выступлениях с защитником и капитаном лондонцев Джоном Терри.

«Терри – это мой пример для подражания. Есть история про него. Он сидел со мной рядом в раздевалке. Восточноевропейцы были в масле после массажа, другие ребята слушали музыку, а Терри сидел и ковырялся в носу, пробуя козявки. Он переодевался только перед выходом на поле. Это метафора преображения. Он надевал форму, разворачивался и становился другим человеком. Человеком, который через 10 минут сделает подкат головой, чтобы не дать сопернику пройти.

А после матча он обратно переключался. Я потом долго искал это переключение. Даже Лобановский говорил о таких вещах, что нужно включаться в решающие моменты. Есть еще Лэмпард, который вместе с Терри не пропустил ни одной тренировки. Некоторые халявили, потому что знали, что точно будут в составе. Для меня Терри и Лэмпард были как роботы. Работали от и до. Лэмпард был моим конкурентом, как и Макелеле, но конкурировать с ними очень тяжело. Хотя уважение к ним огромное. Это как раз и делало тот «Челси» великой командой», — цитирует Смертина «Матч ТВ».