«Химки» хотят сохранить Глушакова и Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ответил на вопросы о планах «Химок» по сохранению ведущих игроков команды.

– Как идут переговоры о подписании контракта с Брайном Идову? Его соглашение с «Локомотивом» кончается уже летом.

– Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать.

– А с остальными? Мирзов, Глушаков?

– Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды.

– Сейчас есть какие-то официальные запросы «Спартаку»?

– Нет.

– Когда планируете сделать?

– Ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.

– А по Глушакову?

– Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить.