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«Химки» хотят сохранить Глушакова и Мирзова

22 февраля 2021, 21:19
2

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ответил на вопросы о планах «Химок» по сохранению ведущих игроков команды.

– Как идут переговоры о подписании контракта с Брайном Идову? Его соглашение с «Локомотивом» кончается уже летом.

– Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать.

– А с остальными? Мирзов, Глушаков?

– Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды.

– Сейчас есть какие-то официальные запросы «Спартаку»?

– Нет.

– Когда планируете сделать?

– Ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.

– А по Глушакову?

– Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить.

  • В текущем сезоне 28-летний Идову забил два мяча и сделал один ассист в 19 играх.
  • 27-летний Мирзов отличился четырьмя голами в девяти матчах в составе «Химок».
  • В активе 34-летнего Глушакова один гол и один ассист в 11 встречах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис Идову Брайан Мирзов Резиуан
Комментарии (2)
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Николай71
1614051035
Ты не там пишешь, про фарм болотных чуть ниже написано
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zigbert
1614094361
Мирзов из этой троицы наиболее ценный игрок.
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