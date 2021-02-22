«Химки» хотят сохранить Глушакова и Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ответил на вопросы о планах «Химок» по сохранению ведущих игроков команды.
– Как идут переговоры о подписании контракта с Брайном Идову? Его соглашение с «Локомотивом» кончается уже летом.
– Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать.
– А с остальными? Мирзов, Глушаков?
– Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды.
– Сейчас есть какие-то официальные запросы «Спартаку»?
– Нет.
– Когда планируете сделать?
– Ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.
– А по Глушакову?
– Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить.
Источник: «Спорт-Экспресс»