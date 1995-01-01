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    «Химки» хотят сохранить Глушакова и Мирзова

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков ответил на вопросы о планах «Химок» по сохранению ведущих игроков команды.

    – Как идут переговоры о подписании контракта с Брайном Идову? Его соглашение с «Локомотивом» кончается уже летом.

    – Переговоры идут, ничего определенного не могу сказать.

    – А с остальными? Мирзов, Глушаков?

    – Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды.

    – Сейчас есть какие-то официальные запросы «Спартаку»?

    – Нет.

    – Когда планируете сделать?

    – Ближе к лету, к завершению сезона будем смотреть, думать.

    – А по Глушакову?

    – Денис играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить.

    • В текущем сезоне 28-летний Идову забил два мяча и сделал один ассист в 19 играх.
    • 27-летний Мирзов отличился четырьмя голами в девяти матчах в составе «Химок».
    • В активе 34-летнего Глушакова один гол и один ассист в 11 встречах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6672

      Puddle 1 час назад

      Химки- еще один рыло-фарм!

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