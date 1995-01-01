Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Черевченко – после разгрома от «Крыльев»: «После осени некоторые футболисты «Химок» подумали, что очень хорошо играют»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Крыльев Советов» в 1/8 финала Кубка России.

    – Сейчас нет смысла оправдываться. На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать. Выбор невелик, перед игрой были определенные проблемы.

    «Крылья» заслуженно победили, поздравляем с выходом в следующую стадию. Одна из главных задач на сезон – сохранение прописки в РПЛ, но и в Кубке хотелось еще поиграть. Не получилось, поэтому сконцентрируемся на выступлении в чемпионате.

    – Что сегодня пошло не так? Повлиял настрой или ошибки «Химок»?

    – Настрой наших игроков мне сегодня тоже не понравился, потому что некоторые после осенней части подумали, что они очень хорошо играют. Но это будут наши личные разговоры после игры.

    • «Химки» проиграли «Крыльям» со счетом 0:4.
    • В РПЛ подмосковная команда идет на 11-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82902
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru