Черевченко – после разгрома от «Крыльев»: «После осени некоторые футболисты «Химок» подумали, что очень хорошо играют»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Крыльев Советов» в 1/8 финала Кубка России.

– Сейчас нет смысла оправдываться. На сборах мы наигрывали один состав, а сейчас, к сожалению, пришлось над ним подумать. Выбор невелик, перед игрой были определенные проблемы.

«Крылья» заслуженно победили, поздравляем с выходом в следующую стадию. Одна из главных задач на сезон – сохранение прописки в РПЛ, но и в Кубке хотелось еще поиграть. Не получилось, поэтому сконцентрируемся на выступлении в чемпионате.

– Что сегодня пошло не так? Повлиял настрой или ошибки «Химок»?

– Настрой наших игроков мне сегодня тоже не понравился, потому что некоторые после осенней части подумали, что они очень хорошо играют. Но это будут наши личные разговоры после игры.