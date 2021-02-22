«Химки»: «Договорились с «Крыльями», что будем играть. Решение за главным судьей»

«Химки» и «Крылья Советов» выступили за проведение матча 1/8 финала Кубка России, несмотря на низкую температуру в Москве и области.

Игра должна начаться в 14:30 по московскому времени. По информации Гидрометцентра, температура в Химках опустилась до -14 градусов по шкале Цельсия.

«Контрольное измерение температуры будет за час до начала встречи. На совещании команды договорились, что будут играть, настроены. Но решение об игре остаeтся за главным судьeй», – рассказали в пресс-службе «Химок».