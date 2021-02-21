Карпин: «Норманн не забил пенальти? И Месси не забивает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в ворота «Ахмата» на 82-й минуте матча 1/8 финала Кубка России (0:1).

– По качеству игры и по физическому состоянию игроков не могу быть недовольным. Многое, что я видел, мне понравилось. До пенальти вообще одна команда на поле была, создавала, прессинговала, но после гола минут пять приходили в себя, и потом всe заново началось.

Результат понятно не тот, который мы хотели. Передачи были, но они были не совсем нужного качества, не хватало последней передачи и хладнокровия, поэтому и счeт такой.

– Как охарактеризуете игру Матиаса Норманна сегодня? Пенальти не забил…

– Не забил пенальти? И Месси не забивает пенальти. Как раз надо отмечать другое, не незабитый пенальти, а объем работы, который выполнял и качества футбола, которое показывал.

– Какое настроение в раздевалке?

– В раздевалке тишина, раздражение результатом. Играли вроде неплохо, но проиграли. Удовлетворения ни у кого естественно нет.

В начале второго тайма «Ахмат» остался в меньшинстве поле удаления защитника Максима Ненахова.

Карпин – о вылете из Кубка: «Объяснений нет. «Ахмат» реализовал пенальти, мы – нет»