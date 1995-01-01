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    Карпин – о вылете из Кубка: «Объяснений нет. «Ахмат» реализовал пенальти, мы – нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины поражения в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).

    «Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение – самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата, но мы как раз его и проиграли. Они реализовали пенальти, мы – нет.

    По игре могут быть претензии, связанные с тактикой, а со всем другим… Что скажешь футболистам? Делали всe, что нужно. Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали.

    Травма Еременко никак не сказалась, рисунок игры не изменился», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    • В начале второго тайма «Ахмат» остался в меньшинстве поле удаления защитника Максима Ненахова.
    • На 82-й минуте полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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