Карпин – о вылете из Кубка: «Объяснений нет. «Ахмат» реализовал пенальти, мы – нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины поражения в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).
«Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение – самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата, но мы как раз его и проиграли. Они реализовали пенальти, мы – нет.
По игре могут быть претензии, связанные с тактикой, а со всем другим… Что скажешь футболистам? Делали всe, что нужно. Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали.
Травма Еременко никак не сказалась, рисунок игры не изменился», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».
- В начале второго тайма «Ахмат» остался в меньшинстве поле удаления защитника Максима Ненахова.
- На 82-й минуте полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.
Источник: «Матч ТВ»