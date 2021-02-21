Карпин – о вылете из Кубка: «Объяснений нет. «Ахмат» реализовал пенальти, мы – нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины поражения в матче 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).

«Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение – самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата, но мы как раз его и проиграли. Они реализовали пенальти, мы – нет.

По игре могут быть претензии, связанные с тактикой, а со всем другим… Что скажешь футболистам? Делали всe, что нужно. Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали.

Травма Еременко никак не сказалась, рисунок игры не изменился», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».