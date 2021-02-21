Булыкин: «Локомотив» будет экономить на селекции и рассчитывать на своих воспитанников»

Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин очертил трансферные планы клуба. Будет акцент на выпускниках академии.

«Да, на селекции будет экономия. Будем рассчитывать на своих воспитанников.

У ряда игроков истекают контракты. Переговоры ведутся. Генеральный директор Владимир Леонченко со всеми разговаривает, находит пути решения», – сказал функционер Булыкин.

Например, летом заканчивается контракт у Рифата Жемалетдинова .

. Сейчас «Локомотив» отстает от призовой тройки на 7 очков.

Завтра, 21 февраля, «Локомотив» в Кубке России сыграет против «Тамбова».

Булыкин: «Задачи «Локомотива» – попасть в тройку РПЛ и выиграть Кубок России»