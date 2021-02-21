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  • Булыкин: «Локомотив» будет экономить на селекции и рассчитывать на своих воспитанников»

Булыкин: «Локомотив» будет экономить на селекции и рассчитывать на своих воспитанников»

21 февраля 2021, 00:01
12

Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин очертил трансферные планы клуба. Будет акцент на выпускниках академии.

«Да, на селекции будет экономия. Будем рассчитывать на своих воспитанников.

У ряда игроков истекают контракты. Переговоры ведутся. Генеральный директор Владимир Леонченко со всеми разговаривает, находит пути решения», – сказал функционер Булыкин.

  • Например, летом заканчивается контракт у Рифата Жемалетдинова.
  • Сейчас «Локомотив» отстает от призовой тройки на 7 очков.
  • Завтра, 21 февраля, «Локомотив» в Кубке России сыграет против «Тамбова».

Булыкин: «Задачи «Локомотива» – попасть в тройку РПЛ и выиграть Кубок России»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (12)
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PAREVG.
1613859462
Правильно. В первую очередь надо избавиться от селекции грызуна - Мурило и Камано - на выход. Следом за ними Эдер с Федей и Зе, с Жемалетдиновым. И начинать строить новую команду, вокруг Баринова, Магкеева и Гжегоша. Только кипера хорошего надо купить. Гиля уже не тот, а Коченков - хорош, но в качестве второго.
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САДЫЧОК
1613888518
Не должно быть таких недалёких и глупых людей , как Булыкин - в таком хорошем клубе , как Локомотив !
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Hektor 84
1614441359
Булыкин спился походу! Где они воспитанники в Локо?
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