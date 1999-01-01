Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Булыкин: «Локомотив» будет экономить на селекции и рассчитывать на своих воспитанников»

    Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин очертил трансферные планы клуба. Будет акцент на выпускниках академии.

    «Да, на селекции будет экономия. Будем рассчитывать на своих воспитанников.

    У ряда игроков истекают контракты. Переговоры ведутся. Генеральный директор Владимир Леонченко со всеми разговаривает, находит пути решения», – сказал функционер Булыкин.

    • Например, летом заканчивается контракт у Рифата Жемалетдинова.
    • Сейчас «Локомотив» отстает от призовой тройки на 7 очков.
    • Завтра, 21 февраля, «Локомотив» в Кубке России сыграет против «Тамбова».

    Булыкин: «Задачи «Локомотива» – попасть в тройку РПЛ и выиграть Кубок России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:01
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2221

      PAREVG. 25 минут назад

      Правильно. В первую очередь надо избавиться от селекции грызуна - Мурило и Камано - на выход. Следом за ними Эдер с Федей и Зе, с Жемалетдиновым.
      И начинать строить новую команду, вокруг Баринова, Магкеева и Гжегоша.
      Только кипера хорошего надо купить. Гиля уже не тот, а Коченков - хорош, но в качестве второго.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82845
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru