Ловрен – после поражения от «Арсенала»: «Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен призвал ликвидировать систему видеоповторов после вылета из Кубка России от «Арсенала» (1:2). Победный гол туляки забили с пенальти, назначенного за фол хорвата.

«Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку, чем VAR», – написал Ловрен.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.

27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».

«Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.

Петржела: «Ждем чемпионство «Зенита», оно никуда не денется»