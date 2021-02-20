Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Ловрен – после поражения от «Арсенала»: «Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен призвал ликвидировать систему видеоповторов после вылета из Кубка России от «Арсенала» (1:2). Победный гол туляки забили с пенальти, назначенного за фол хорвата.

    «Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку, чем VAR», – написал Ловрен.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • 27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».
    • «Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.

    Петржела: «Ждем чемпионство «Зенита», оно никуда не денется»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Деяна Ловрена

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2021 23:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1284

      Бoрат 34 минуты назад

      " Предпочитаю человеческую ошибку - в нашу пользу " Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2488

      AZ 1 час назад

      в ВАР люди сидят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      lordmrv 1 час назад

      Ловрен: Уберите VAR, оставьте все нашим судьям!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3266

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Ловрен: "Запретите бутсы - привык играть в лаптях!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +700

      Andrew01 1 час назад

      Там судья и без VAR пенальти ставил))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3405

      mutabor0992 1 час назад

      Тебя говно не спросили!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82845
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru