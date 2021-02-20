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  • Ловрен – после поражения от «Арсенала»: «Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку»

Ловрен – после поражения от «Арсенала»: «Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку»

20 февраля 2021, 23:45
15

Защитник «Зенита» Деян Ловрен призвал ликвидировать систему видеоповторов после вылета из Кубка России от «Арсенала» (1:2). Победный гол туляки забили с пенальти, назначенного за фол хорвата.

«Уберите VAR. Предпочитаю человеческую ошибку, чем VAR», – написал Ловрен.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
  • 27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».
  • «Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.

Петржела: «Ждем чемпионство «Зенита», оно никуда не денется»

Источник: твиттер Деяна Ловрена
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Ловрен Деян
Комментарии (15)
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mutabor0992
1613854314
Тебя говно не спросили!
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Черкизовский Кот
1613855606
Ловрен: "Запретите бутсы - привык играть в лаптях!"
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lordmrv
1613856653
Ловрен: Уберите VAR, оставьте все нашим судьям!
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nemolod
1613890100
С таким составом и соответственно с нехилыми зарплатами должны обыгрывать всю РПЛ,а не жаловаться сегодня на видеосистему (которая бесстрастно все фиксирует ),завтра на судей,послезавтра на поле и т д!
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mamba9090909
1613894635
Мяч от перекладины отскочил вниз и прокатился по руке Ловрена. Игры рукой не было. Мяч не изменил направления. Но рука не была прижата к корпусу и правила неумолимы. Несчастный случай. Ловрен был в прыжке, а прыгать с прижатыми руками, это невозможно.
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Алексей новый
1613896714
Соплижуй!
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NewLife
1613898026
Можно подумать, что на Варе не человек сидит, а робот. Правильный лозунг: уберите продажных судей, админ ресурс (Дюкова и его судейскую камарилью), надувающую чемпионство.
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ALEX ML
1613899718
Плохому танцору всегда что-то мешает
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evgevg13
1613909859
Нехрен было нарушать
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Ганнибал Лектор
1613923967
Вот заткнулся бы лучше. Понятно, что левый рикошет и придуманный пенальти. Понятно, что соперник поставил автобус. Но Зенит дома должен разбирать такие арсеналы, рубины и прочие тамбовы. И нечего придумывать оправдания и искать причины вокруг себя. Позор!
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