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    Лига Европы. «Шахтер» победил «Маккаби», «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» и другие результаты

    Завершились еще несколько первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    «Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1.

    «Шахтер» на выезде взял верх над «Маккаби» из Тель-Авива.

    «Наполи» потерпел поражение от «Гранады».

    «Аякс» в концовке вырвал победу над «Лиллем».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

    Бенфика (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пицци (с пенальти), 55; 1:1 – Сака, 57.

    Маккаби (Израиль) – Шахтер (Украина) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Патрик, 31; 0:2 – Тете, 90+3.

    Гранада (Испания) – Наполи (Италия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эррера, 19; 2:0 – Кенеди, 21.

    Лилль (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Веа, 72; 1:1 – Тадич (с пенальти), 87; 1:2 – Бробби, 89.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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