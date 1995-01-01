Пранделли – об участии Кокорина в матче со «Специей»: «Не думаю, что он появится на поле»

скамейка-скамейка...ну для того же и брали,кому-то же надо её полировать
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил состояние нападающего Александра Кокорина и рассказал, что российский форвард начнет матч со «Специей» на скамейке запасных.
«Когда Кокорин присоединился к нам, мы начали конкретную подготовку. Я выпустил его на поле в матче с «Интером», чтобы оценить его состояние. Он по-прежнему не в лучшей форме, и в том матче у него была небольшая проблема, которая вызывала дискомфорт.
В матче с «Сампдорией» я оставил его на скамейке, чтобы он влился в коллектив, понял наш футбол и оценил возможности своих партнеров. Он работает.
Завтра я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что он появится на поле. Мы работаем над тем, чтобы он смог отдаваться на 100%», – цитирует Пранделли Fantacalcio.
- «Фиорентина» сыграет со «Специей» в пятницу, 19 февраля.
- Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе.
- Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» в начале февраля.