Пранделли – об участии Кокорина в матче со «Специей»: «Не думаю, что он появится на поле»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил состояние нападающего Александра Кокорина и рассказал, что российский форвард начнет матч со «Специей» на скамейке запасных.

«Когда Кокорин присоединился к нам, мы начали конкретную подготовку. Я выпустил его на поле в матче с «Интером», чтобы оценить его состояние. Он по-прежнему не в лучшей форме, и в том матче у него была небольшая проблема, которая вызывала дискомфорт.

В матче с «Сампдорией» я оставил его на скамейке, чтобы он влился в коллектив, понял наш футбол и оценил возможности своих партнеров. Он работает.

Завтра я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что он появится на поле. Мы работаем над тем, чтобы он смог отдаваться на 100%», – цитирует Пранделли Fantacalcio.