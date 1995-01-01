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    Пранделли – об участии Кокорина в матче со «Специей»: «Не думаю, что он появится на поле»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил состояние нападающего Александра Кокорина и рассказал, что российский форвард начнет матч со «Специей» на скамейке запасных.

    «Когда Кокорин присоединился к нам, мы начали конкретную подготовку. Я выпустил его на поле в матче с «Интером», чтобы оценить его состояние. Он по-прежнему не в лучшей форме, и в том матче у него была небольшая проблема, которая вызывала дискомфорт.

    В матче с «Сампдорией» я оставил его на скамейке, чтобы он влился в коллектив, понял наш футбол и оценил возможности своих партнеров. Он работает.

    Завтра я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что он появится на поле. Мы работаем над тем, чтобы он смог отдаваться на 100%», – цитирует Пранделли Fantacalcio.

    • «Фиорентина» сыграет со «Специей» в пятницу, 19 февраля.
    • Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе.
    • Форвард дебютировал за «Фиорентину» в игре с «Интером» в начале февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fantacalcio

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1358

      koli4ka 10 минут назад

      скамейка-скамейка...ну для того же и брали,кому-то же надо её полировать

      0
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      Рейтинг: +5054

      playsh 17 минут назад

      Пранделли,оставив Коку на скамейке запасных,не забудь про технику безопасности - прикрути скамейку.

      0
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      Рейтинг: +1582

      Алехсбургер. 1 час назад

      Не стреляйте в массажиста...

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