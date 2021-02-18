Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в «Арсенал». Я был у него дома»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог бесплатно перейти в лондонский клуб.
«Я был дома у Мбаппе, когда он думал над продлением контракта с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Думаю, у каждого клуба полно таких историй. В «Милане», в «Манчестере», в «Арсенале», в «Челси» – везде», – цитирует Венгера Sky Sports.
- Летом 2018-го «ПСЖ» купил Мбаппе у «Монако» за 145 миллионов евро.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.
Источник: Sky Sports