Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в «Арсенал». Я был у него дома»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог бесплатно перейти в лондонский клуб.

«Я был дома у Мбаппе, когда он думал над продлением контракта с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Думаю, у каждого клуба полно таких историй. В «Милане», в «Манчестере», в «Арсенале», в «Челси» – везде», – цитирует Венгера Sky Sports.