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    Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в «Арсенал». Я был у него дома»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог бесплатно перейти в лондонский клуб.

    «Я был дома у Мбаппе, когда он думал над продлением контракта с «Монако». Он мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Думаю, у каждого клуба полно таких историй. В «Милане», в «Манчестере», в «Арсенале», в «Челси» – везде», – цитирует Венгера Sky Sports.

    • Летом 2018-го «ПСЖ» купил Мбаппе у «Монако» за 145 миллионов евро.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире. Его рыночная стоимость – 180 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1007

      кто там 34 минуты назад

      Венгер: «Мбаппе мог бесплатно перейти в «Арсенал». Я был у него дома»

      Венгерушка! Выкрасть из дома малолетнего афрофранцуза называется не трансфер, а похищение в рабство.

      0
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      Рейтинг: +2254

      FENIX-SL 38 минут назад

      да
      тем временем большие сомнения вызывает матч с Бенфикой
      увы

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