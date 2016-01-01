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    Агент Шомуродова: «По сравнению с «Ростовом» он будет зарабатывать раз в 5-6 больше»

    Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, рассказал о зарплате узбекского форварда в итальянском клубе.

    – Для Эльдора это не только амбициозный карьерный шаг. Он никогда об этом не скажет, но это и серьезное финансовое улучшение.

    Когда мы всем говорим, что на Западе кто-то получает меньше – нет. По сравнению с «Ростовом» раз в 5-6 будет больше зарабатывать.

    – То есть в отличие от Кокорина и Миранчука, он поехал на большую зарплату?

    – Миранчук не поехал на меньшую зарплату. Я не знаю условий Кокорина, а Миранчук не поехал. Он большой игрок и получает примерно столько же, сколько получал здесь. Это моя информация.

    • В 15 матчах в Серии А Шомуродов забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

    Агент Шомуродова – о «Ювентусе»: «Были звонки и общение. Большой клуб от Эльдора не уйдет»

    Карпин – о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус», епт. Что он там забил? Два гола что-ли?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2631

      Бомбардиръ 24 минуты назад

      Балабол?
      Итальянцы всегда торгуются, стараются экономить деньги.

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