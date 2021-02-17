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  • Агент Шомуродова: «По сравнению с «Ростовом» он будет зарабатывать раз в 5-6 больше»

Агент Шомуродова: «По сравнению с «Ростовом» он будет зарабатывать раз в 5-6 больше»

17 февраля 2021, 18:16
3

Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, рассказал о зарплате узбекского форварда в итальянском клубе.

– Для Эльдора это не только амбициозный карьерный шаг. Он никогда об этом не скажет, но это и серьезное финансовое улучшение.

Когда мы всем говорим, что на Западе кто-то получает меньше – нет. По сравнению с «Ростовом» раз в 5-6 будет больше зарабатывать.

– То есть в отличие от Кокорина и Миранчука, он поехал на большую зарплату?

– Миранчук не поехал на меньшую зарплату. Я не знаю условий Кокорина, а Миранчук не поехал. Он большой игрок и получает примерно столько же, сколько получал здесь. Это моя информация.

  • В 15 матчах в Серии А Шомуродов забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Агент Шомуродова – о «Ювентусе»: «Были звонки и общение. Большой клуб от Эльдора не уйдет»

Карпин – о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус», епт. Что он там забил? Два гола что-ли?»

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ростов Дженоа Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
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zigbert
1613648366
Может и больше чем в Ростове но не настолько же.
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koli4ka
1613666318
друзья,вы не ровняйте российский рубль,узбекский сум и европейский эвро!!!
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Константинн
1613772893
Это наверное Ткаченко про себя говорит.
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