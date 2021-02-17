Агент Шомуродова – о «Ювентусе»: «Были звонки и общение. Большой клуб от Эльдора не уйдет»

Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса».

«Официального предложения «Ювентуса» по Шомуродову не было. Были лишь звонки и общение, в том числе и с нами. Я не хочу останавливаться на сделках, которые не состоялись. Одно скажу сразу: большой клуб от Эльдора не уйдет», – заявил агент.