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    Агент Шомуродова – о «Ювентусе»: «Были звонки и общение. Большой клуб от Эльдора не уйдет»

    Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ювентуса».

    «Официального предложения «Ювентуса» по Шомуродову не было. Были лишь звонки и общение, в том числе и с нами. Я не хочу останавливаться на сделках, которые не состоялись. Одно скажу сразу: большой клуб от Эльдора не уйдет», – заявил агент.

    • Calciomercato писал, что «Ювентус» обращался в «Дженоа» по поводу Шомуродова.
    • В этом сезоне форвард забил два гола в 15 матчах Серии А.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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