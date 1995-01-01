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    Карпин – о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус», епт? Что он там забил? Два гола, что ли?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса» к форварду «Дженоа» Эльдору Шомуродову. Карпин лично пообщался с футболистом.

    «Естественно, я не знаю об интересе «Ювентуса» к Эльдору. Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, придумали сами, видимо. Какой ему «Ювентус», епт? Ты его ноги видел? Ему мяч пролетает между ног.

    Что он там забил? Два гола, что ли? «Забивает»! Нападающий, который забил два гола. Молодец! 15 игр, два гола, две голевые. Статистика прямо вообще топ! Катастрофа.

    Локдаун? Да не надо искать причины, локдауны — фигня все это. Я бы давно посадил его на лавку. Такими темпами только на тренировках и будешь забивать», – сказал Карпин в ролике на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

    Агент Шомуродова – о «Ювентусе»: «Были звонки и общение. Большой клуб от Эльдора не уйдет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12204

      Garrincha58 1 час назад

      да пофиг нам на Шомуродова он ведь иностранец какая нам россиянам от этого разница пусть хоть в Реале забивает

      2
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      Рейтинг: +88

      саня ле 1 час назад

      Ювентус Карпин главное перевести родню в Италию и пусть все ****** что хотят ********** всегда больше

      0
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      Рейтинг: +335

      99-й 1 час назад

      "Шомуродов к вам не поедет, епт..."

      2
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      Рейтинг: +1664

      FRZZ 1 час назад

      Конечно , это пиар агентов.

      4
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      Рейтинг: +1396

      yarik1_78 1 час назад

      Валера,верим ***!

      1
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      Рейтинг: +20559

      Боцман59rus 1 час назад

      Два пи....бола, Ткаченко и Шнобель

      2
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      Рейтинг: +72

      гууд 1 час назад

      Георгич топ тренер!)))

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