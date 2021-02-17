Карпин – о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус», епт? Что он там забил? Два гола, что ли?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса» к форварду «Дженоа» Эльдору Шомуродову. Карпин лично пообщался с футболистом.

«Естественно, я не знаю об интересе «Ювентуса» к Эльдору. Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, придумали сами, видимо. Какой ему «Ювентус», епт? Ты его ноги видел? Ему мяч пролетает между ног.

Что он там забил? Два гола, что ли? «Забивает»! Нападающий, который забил два гола. Молодец! 15 игр, два гола, две голевые. Статистика прямо вообще топ! Катастрофа.

Локдаун? Да не надо искать причины, локдауны — фигня все это. Я бы давно посадил его на лавку. Такими темпами только на тренировках и будешь забивать», – сказал Карпин в ролике на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Агент Шомуродова – о «Ювентусе»: «Были звонки и общение. Большой клуб от Эльдора не уйдет»